«Si tienes una voz bonita te dan personajes guapos» El actor de doblaje, Pep Sais. / DM El Palacio de Festivales de Santander acoge hasta el próximo día 8 un taller de doblaje sobre los elementos técnicos y humanos de la profesión ANA DEL CASTILLO Santander Miércoles, 6 diciembre 2017, 08:22

El actor de doblaje Pep Sais, conocido por poner voz a Stephen Tobolowsky (Ned, en ‘El día de la marmota’), Steve Zhan (Koba en ‘La guerra del planeta de los simios’) o el dinosaurio Rex, de Toy Story, está en Santander para impartir un taller sobre doblaje, un sector no tan bien pagado como cuentan y para el que es necesario técnica, a no ser que seas un personaje conocido en España.

–¿Qué hace falta para llegar a ser un buen actor de doblaje?

–Se necesitan tres características: sentido del ritmo, mimetismo –ser capaz de imitar el original– y retentiva. No es como en teatro, que llegas con el guión aprendido. En el doblaje cuando llegas al estudio no sabes lo que vas a doblar. No lo llevas preparado. El directo te dice: «te llamas Mike, vamos al take 25».

–Entonces, ¿no es necesario tener una voz bonita?

–Si tienes una voz bonita generalmente te adjudican un tipo de personaje: los guapos. Te cuento una anécdota. Hace años vino Don Johnson a Madrid para presentar una película que había rodado. La gente recordaba su voz por ‘Corrupción en Miami’, doblada por Salvador Vidal, que también dobla a George Clooney. Cuando se puso a hablar, los presentes se dieron cuenta de que tenía una voz horrenda comparada con la que ellos estaban acostumbrados a escuchar.

–Ponen voz a gente que cobra millones de euros por rodar una película. ¿A ustedes les pagan bien?

–Aunque corrió la voz de que los dobladores cobrábamos mucho, es mentira. Puedes doblar al protagonista de una película y si resulta que es un personaje que no habla demasiado (se contabiliza por takes) no cobras mucho. A veces, cuando la distribuidora tiene mucho interés en que sea un actor determinado puede pactar el precio. Nos movemos por un convenio que estipula los precios.

–¿Y cuáles son esos precios?

–Entre 600 y 1000 euros. En cine se cobra un poco más que en series de televisión, aunque no creas que es una locura. A veces sale más a cuenta estar en una serie y con personaje fijo. Por ejemplo, el actor español que dobla a Johnny Depp puede pactar cobrar por película 3.000 euros, pero no más.

–¿Esa tarifa cambia cuando se trata, por ejemplo, de Santiago Segura, Flo o Mario Vaquerizo?

–Sí. Pueden llegar a cobrar 10.000 euros. Es un tema de marketing en el que no entro, pero lo encuentro bastante injusto. Pienso que a los niños que van a ver una película de dibujos les da igual que la voz sea de Vaquerizo o Alaska, por poner un ejemplo. Cuando veo ese tipo de películas pienso que hay otros actores de doblaje que dominan la técnica mucho mejor. Lo encuentro un poco absurdo, pero es mi opinión.

–Por lo que cuenta, en su sector también hay intrusismo.

–No tanto. Es una técnica que si no la controlas no lo puedes hacer. Mucha gente quiere hacer doblaje, creen que es sencillo pero cuando se enfrentan a la interpretación y la sincronía ven lo complicado que es.

–Dicen que el doblaje en un videojuego es más complicado que en el cine. ¿Es cierto?

–Sí. Es otra técnica. Es difícil de explicar. En el videojuego te dan una señal de entrada y salida y tienes que encajar el texto en ese margen. Si no encaja, hay que repetirlo. No juega la sintonía, tienes que encajar en un espacio de tiempo muy concreto. Oyes un pi y tienes que doblar justo entre las dos señales. Y en el cine lo que manda es la boca. Tienes que sincronizar en función del ritmo del personaje. Si habla más lento tienes que seguirle.

–Sabrá que forma parte de la infancia de toda una generación, de los nacidos en los 80. ¡Usted dobló a Dinky, de los diminutos!

–Sí (risas). No hacía tanto que trabajaba cuando doblé aquella serie. Recuerdo de aquella bonita época a Luis Posada, padre de dos dobladores actuales en España, los que ponen voz a Johnny Depp y Jude Law. Una vez en Madrid, hacia ‘Martes de carnaval’ y trabajaba conmigo María Pujalte. Al acabar la función, el hermano de la actriz me dijo: «Usted es Dinky». Me reconoció.

–¿Le resultó complicado doblar a Stephen Tobolowsky en ‘El día de la marmota’? Su particular interpretación mejoró notablemente el personaje.

–Me suelen dar voces y personajes especiales, como Tobolowsky, porque tengo facilidad. Personajes que suelen ser los ‘antihéroes’, como el simio malo (Koba) de ‘La guerra del planeta de los simios’. Me lo paso muy bien y me defiendo haciendo este tipo de papeles.

–Para especial la voz de un dinosaurio...

–Doblo de todo. Dibujos he hecho muchos. A parte de Rex, he doblado a Pánico en Hércules, a Lefou (el gordito que va siempre con Gastón) en La bella y la bestia... Alguna vez alguien me ha dicho: «Hazme la voz del dinosaurio». Y yo he tenido que decir que no me sé el texto, así que me lo he tenido que inventar.

–¿A qué personaje de la historia del cine le hubiera gustado doblar?

–No lo sé. Qué complicado… Cuando murió el doblador de Woody Allen hicieron pruebas y quedé finalista, pero se lo dieron finalmente a Joan Pera. Dijeron que yo hubiera imitado muy bien al original, pero Pera se parecía más al actor de doblaje anterior.

–¿La ‘versión original’ es una amenaza para su sector?

–No creo. Lo ideal sería que el público pudiera elegir cómo ver la película, doblada o en versión original. En televisión veo más complicado que se puedan poner subtítulos, al ser la pantalla más pequeña.

–¿En la piel de quién anda metido ahora?

–En estos momentos estoy dirigiendo para la televisión de Cataluña la segunda temporada de Dinotrux, una serie de animación de Clan. Cuando regrese de Santander acabaré la segunda temporada. Como actor, doblo habitualmente a Wallace Shawn, Stephen Tobolowsky, Michael Jeter y Toby Jones.

–Hablando de Santander, ¿en qué va a consistir el taller de doblaje?

–Voy a hacer como si fuera el director de una película, como hago habitualmente. Voy a traer dos pelis de personas y dos de dibujos y vamos a trabajar en el doblaje. Trabajaré con los actores y emplearemos la misma técnica. Les enseñaré cuál es el sistema. Es un taller dirigido a cualquiera que tenga interés en saber cómo se dobla, cómo funciona por dentro el doblaje, y todo con las instrucciones de un director.