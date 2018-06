La Calle del Sol arderá con medio centenar de actividades en el Solsticio de Verano Actuación musical en la calle del Sol. / J. V. Espectáculos familiares, talleres, conciertos, conferencias y proyecciones componen la programación, prevista desde mañana y hasta el domingo 24 GUILLERMO BALBONA Santander Domingo, 17 junio 2018, 08:12

La celebración de la primavera estuvo condicionada por el mal tiempo pero la calle del Sol vuelve puntual con sus citas estacionales configuradas por la cultura, el ocio y la participación ciudadana. Ahora, el Solsticio de Verano abandera la nueva semana de convocatorias que se abre mañana lunes y se prolongará hasta el día 24 con cerca de medio centenar de propuestas.

Los espectáculos familiares, talleres, conciertos, conferencias y proyecciones componen la programación, que se desarrollará de lunes a domingo. Organizadas por la Asociación Sol Cultural, estas jornadas festivas cuentan con el apoyo de la Fundación Santander Creativa. Música, teatro, proyecciones y conferencias inundarán la calle del Sol con el recuerdo a los 50 años del icónico año 1968 como telón de fondo. A lo largo de la semana, varias conferencias incidirán en distintos aspectos de esta efeméride.

La programación comenzará ya mañana en el Centro Cultural Europeo Eureka, con 'La generación rosa chillante', charla en la que la historiadora del arte Marta Mantecón hablará acerca del arte femenino en el entorno de la Plaza de Tlatelolco, Méjico, en 1968. Después de la conferencia, Ganzo y Tamara ofrecerán su particular homenaje visual y musical a los acontecimientos sucedidos aquel año en la conocida como Plaza de las Tres Culturas, en el centro de la Ciudad de México. Al día siguiente, Luis Ruiz Aja, técnico de juventud en el Ayuntamiento de Santander, abordará en la Librería Gil 'La contracultura del 68, 50 años después'. Y Fidel Gómez Ochoa cerrará el bloque con 'El estallido del 68: cómo fue, qué ocurrió', que ofrecerá el jueves en Espacio Espiral. Este acercamiento a los acontecimientos que marcaron el 68 se complementará con la proyección del documental 'La guerra de Vietnam: el origen', el miércoles 20 en Espacio Espiral. Además, el viernes 22 el callejón Carlos Salomón acogerá el evento 'Mundo contracultural de 1968', una proyección de los principales acontecimientos contraculturales mundiales, con música generada en directo por Paco Arráez, que se complementará con la proyección del cortometraje 'Revolution 9', un homenaje al tema experimental del mismo título que apareció en el'ÁlbumBlanco' de The Beatles en 1968.

Y es que la música, como ya es habitual en las fiestas de Sol Cultural, tendrá gran peso en la programación. El miércoles, el Rvbicón recibirá la visita de The Boogies & The Bugas, un sexteto con una cuidada estética al estilo pinup de los 50. Ya el fin de semana, desfilarán por la Calle del Sol los grupos Sun of Cash, Widow Makers, Los Tupper, Watch Out, Soundwalkers, Klezmática y los alumnos del Conservatorio Ataúlfo Argenta, dirigidos por Toño Gutiérrez. Además habrá música en la Sala Niágara, con Doojiman & The Explorers, así como sesiones de djs en La Rüe y Urban Classics, que también recibirá a Javi Lostal, 'El hombre de las pequeñas teorías'.

Durante toda la semana, a partir de las 18.30 horas, los vecinos podrán participar en la decoración de la calle, para lo que se emplearán camisetas de diferentes colores. También podrán asistir al Taller de fotografía 'Instagram al Sol' que impartirá Pepe Terán del 22 al 24, en Espacio Espiral.

Además, Gerardo García ofrecerá un taller gratuito de cerámica el sábado en la calle. Las actividades del fin de semana incluirán eventos ya clásicos en las Fiestas del Solsticio como los talleres infantiles, el mercadillo artesanal y la tradicional comida en la calle.