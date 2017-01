Una marejada de cine

Cinco largometrajes procedentes de Suecia, España, Bolivia, Portugal y Argentina compiten por hacerse con el premio a la mejor película del Festival de Cine Nuevas Olas, que se inaugurará mañana en el CASYC UP. En la jornada inaugural, el director portugués Pedro Costa (uno de los referentes mundiales del cine de autor, que recibirá el premio de honor) mantendrá un encuentro con el público y estrenará en Cantabria su última película ‘Caballo Dinero’. La cita comenzará a las 19:30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

Las cinta sueca ‘No cow on the ice’, de Eloy Domínguez Serén; la portuguesa ‘John From’, de João Nicolau; la argentina ‘Las Lindas’, de Melisa Liebenthal; y las coproducciones ‘Next’, de Elia Urquiza (España-EEUU), y ‘Viejo Calavera’, de Kiro Russo (Bolivia-Qatar) optan al premio a la mejor Película.

Otros 20 cortometrajes participan en las secciones oficiales de ficción y realidad, en las que han resultado finalistas los cortos españoles ‘Lina’, de Nur Casadevall; ‘Víctor XX’, de Ian Garrido y ‘No me quites’, de Laura Jou (Ficción) y ‘Ojo Salvaje’, de Paco Nicolás, ‘Campanya’, de Andrés Alonso, Catarina Brites Soares, Alejandro Cabrera, Lara Curto, Damián Depetris, y la húngara ‘Retratos de la Colina’, de Nico Forero, Tamara Bartincki, Katharina List y Yamil Rodriguez (Documental).

Las proyecciones, que se celebrarán en el CASYC hasta el próximo 8 de octubre, se completan con una sección informativa elaborada con algunas de las más de 650 obras presentadas al concurso, de países como Francia, Islandia, Reino Unido, Alemania o Canadá. Y la sección 'Made in Cantabria', a la que se han presentado 14 trabajos.

Todo ello, en una edición del Festival en el que, además del salto al largometraje, se han aumentado las actividades paralelas y se han mantenido las secciones especiales dedicadas a los creadores cántabros y a la formación audiovisual de escolares.

Programa Sábado 1 octubre12:00h- Mesa redonda ilustrada con vídeo. ‘Cine Expandido y nuevas pantallas’. Lugar: Museo de Arte Contemporáneo. 11 :00/14:00- Masterclass de Pedro Costa. Necesaria inscripción previa. 19.30h- Inauguración. Casyc Up - Entrega del Premio Nueva Ola al director Pedro Costa, que mantendrá un encuentro con el público. 21.00h- Estreno en Cantabria: ‘Caballo Dinero’, Pedro Costa. Domingo 2 octubre 11 .00/14.00- Masterclass de Pedro Costa. Necesaria inscripción previa. 12.00/13.00h y de 13.00 a 14.00h Proyección de cortos en Sección Oficial y Sección Informativa. 18.00h- Cantabria crea. Sesión de exhibición de proyectos en ciernes 20:00h- Estreno cortometraje ‘30 Minutos con Laura’, de Juanjo Haro. 21.00 h Proyección largometrajes. No cow on the Ice’. Eloy Domínguez Serén, 63’. Suecia. Lunes 3 octubre19.00/20.00h y de 20.00 a 21.00 h Proyección de cortometrajes en Sección Oficial y Sección Informativa 21.00 h- Proyección largometraje- ‘Next’. Elia Urquiza, 72’. España/EE UU. De martes a juevesProyecciones de cortometrajes en Sección Oficial y Sección Informativa. Proyección de largometrajes. Y Festivaluco, Programa educativo para escolares. Y proyección de cortometrajes Made in Cantabria. El público elige el trabajo ganador. Viernes 7 octubreEncuentro con Isaki Lacuesta . Sábado 8 octubre. ClausuraA las 20 horas. Entrega de galardones a las obras ganadoras y del Premio Nueva Ola a Isaki Lacuesta.

Actividades paralelas

Costa será el protagonista de la jornada inaugural, mantendrá un encuentro con el público y presentará el estreno en Cantabria de su última película ‘Caballo Dinero’. Además, el cineasta portugués recibirá el Premio de Honor Nueva Ola, galardón que compartirá en esta ocasión con el director catalán Isaki Lacuesta, que será el encargado de clausurar esta cita con el séptimo arte el 8 de octubre. El realizador gerundense también se encontrará con el público del Festival el día anterior.

Estos dos encuentros con el público de los directores Costa y Lacuesta, que además impartirán sendas 'masterclasses', y las sesiones ‘Cantabria Crea’ -presentación de los proyectos que llevan a cabo los realizadores cántabros- son algunas de las citas de una programación que también incluye, por cuarto año consecutivo, el consolidado ciclo educativo ‘El Festivaluco’, en el que van a participar 1.500 escolares.

La iniciativa incluye este año clases para que los niños conozcan las estratagemas de los directores para generar emociones tan reconocibles como la alegría, la tristeza, el miedo, el suspense... También se les dará información sobre referentes del mundo del cine, sobre artistas que fueron pioneros en su tiempo y cuya obra refleja la valentía de quien transgrede, la pasión de quien trasciende con su obra al tiempo que le ha tocado vivir.

El Festivaluco se desarrollará durante el miércoles 5 y el jueves 6 de octubre en el CASYC, la sede de la Fundación Caja Cantabria y de este programa educativo que comenzó atendiendo a 200 escolares y que ha alcanzado la cifra de 1.500, dado el gran interés que despierta entre la comunidad educativa.

Además de la parte educativa, este programa incluye una parte lúdica en la que los escolares se convierten en los miembros del Jurado del Festival, ven los tres cortometrajes que han resultado finalistas en la sección competitiva.l, y eligen a su ganador. El trabajo más votado recibirá el Premio Especial de ‘El Festivaluco’ que se entregará en la Gala de Clausura.

Como novedad, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) acogerá este sábado la sesión ‘Cine expandido y las nuevas pantallas’, una mesa redonda entre creadores y programadores culturales en torno al arte visual. El encuentro profundizará en este fenómeno a través de una mesa redonda ilustrada con fragmentos de vídeo, en la que participarán los artistas Julius Richard, Esther Estévez y Cecilia Álvarez de Soto, así como Laura Crespo, del Departamento de didáctica y Acción Cultural de MAS, e Isabel Giménez, directora del Festival Nuevas Olas.

Premios y categorías

En esta sexta edición, se van a repartir 8.800 euros en premios que se distribuyen de la siguiente manera:

· Premio al Mejor Largometraje: 2.000€

· Premio al Mejor Cortometraje de Ficción: 2.000€.

· Premio al Mejor Cortometraje de Realidad: 2.000€.

· Premio 'El Festivaluco': 300 € (elegido por el público infantil).

· Premio 'Made in Cantabria' al Mejor Cortometraje: 500€ (público del festival).

Sesión oficial de largometraje

'No cow on the ice', de Eloy Domínguez Serén. 63’. Suecia. 2015

Domingo, 2 de oct. 21:00h. CASYC UP. Entrada Libre

Un joven gallego emigra a Suecia, donde desempeña varios trabajos a tiempo parcial mientras trata de emprender su carrera cinematográfica. El aprendizaje de un nuevo idioma y su fascinación por un paisaje insólito se convierten pronto en dos estímulos fundamentales frente a las dificultades de su proceso de adaptación en el nuevo país. Mediante la documentación constante de su nuevo hábitat, sus diversos oficios, y sus nuevas relaciones, Domínguez Serén reflexiona sobre su nueva condición de emigrante-inmigrante.

Next, de Elia Urquiza. 72’. España/EE. UU

Lunes, 3 de oct. 21:00h. CASYC UP. Entrada Libre

Next explora el mundo de las niñas y adolescentes, desde los 6 a los 16 años, que se mudan a Los Ángeles para perseguir un sueño universal: conseguir ser actrices famosas. Todos los días llegan al aeropuerto de Los Ángeles, felices y contentas, ensayando audiciones en la cola del supermercado. Vienen de ciudades del medio oeste en donde nunca pasa nada.

'Viejo Calavera', de Kiro Russo. 80’. Bolivia/Qatar. 2016

Martes, 4 de oct. 21:00h. CASYC UP. Entrada Libre

Ahora que su padre ha muerto, nadie quiere hacerse cargo de Elder Mamani. K ́olo, maleante, verga de mierda. Sólo queda la mina. Su padrino. La casa de su abuela allá en Chuachuani. La casa embrujada.

JOHN FROM, de João Nicolau. 100’. Portugal. 2015

Miércoles, 5 oct. 21:00h. CASYC UP. Entrada Libre

Rita es una adolescente que disfruta del verano divirtiéndose con su mejor amiga y esquivando a su exnovio. Esta rutina tan reposada se verá interrumpida cuando visita la exposición de un nuevo vecino que ha fotografiado la región de Melanesia.

LAS LINDAS, de Melisa Liebenthal. 77’. Argentina. 2016

Sábado, 8 oct. 12:00h. CASYC UP. Entrada Libre

Melisa (24) tiene cinco amigas de la infancia a las que entrevista. Desde atrás de cámara habla con ellas sobre sus experiencias de la niñez y la adolescencia ahondando en las distintas implicancias que tuvo el hecho de ser mujer a lo largo de sus vidas. Estos relatos contados en la intimidad y directamente a la cámara son contrapuestos alternadamente con la experiencia de Melisa, (re)construida a partir de imágenes de su archivo personal, fotos del álbum familiar y videos caseros, junto a una narración en voice over. Esta interrelación de experiencias funciona como campo para pensar, con humor y candidez, sobre la construcción de los géneros e intentar desnaturalizar sus mandatos y prohibiciones, especialmente aquellos vinculados a la imagen.

¿Por qué tengo que sonreír? ¿Por qué tengo que salir linda en las fotos? ¿Por qué me confunden con un hombre?

¿Por qué importa tanto la mirada del otro?

