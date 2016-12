La cartelera no se toma fiesta

‘8 apellidos vascos’ fue la película más taquillera de 2014. Su secuela, ‘8 apellidos catalanes’, repitió la hazaña en 2015 y este año, de nuevo, la cinta que más espectadores ha llevado a los cines es española. ‘Un monstruo viene a verme’, con 26 millones de euros y 4,5 millones de espectadores, arrasa y se sitúa por encima de ‘Mascotas’ y ‘Buscando a Dory’, dos películas de dibujos animados que ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente del ‘box office’. La cinta de Juan Antonio Bayona, que se encuentra a punto de estrenarse en Estados Unidos, obra la hazaña de que el cine español supere los 100 millones de euros por tercer año consecutivo.

Ni la piratería, ni los cambios tecnológicos con la irrupción de las plataformas de cine y series por internet (Netflix, Amazon y HBO se han desplegado en España este año que acaba) han podido con la magia de las películas en las salas. También para los exhibidores ha sido un buen ejercicio, ya que la recaudación general (cine extranjero y español) superó los 575 millones de euros. El colofón vendrá con estas fiestas navideñas, una época que tradicionalmente se salda con el cartel de no hay localidades. Chavales de vacaciones y familias enteras en busca de una cartelera donde predomina la animación y la fantasía.

Si ‘Assassin’s Creed’ no lo remedia, la última entrega de ‘Star Wars’ –mejor dicho, su ‘spin off’–, seguirá encabezando los gustos de un público nostálgico al que Disney da su ración anual de espadas láser y batallas espaciales. ‘Rogue One’ no ha repetido las astronómicas recaudaciones de ‘El despertar de la Fuerza’, pero ha saciado la sed de imaginería ‘made in George Lucas’ de unos espectadores y una crítica que, por una vez, han coincidido: los personajes, salvo Darth Vader, carecen de carisma pero la batalla final es deslumbrante. La mitad de la taquilla del pasado fin de semana fue para ‘Rogue One’, que acaparó el 34% del parque de salas.

Cerdos y koalas en ‘OT’

‘Assassin’s Creed’ llega este fin de semana de la mano de otra ‘major’, Fox, y con un numerosísimo público potencial: los fans de la saga de videojuegos nacida en 2007. Michael Fassbender, MarionCotillard y Jeremy Irons protagonizan una aventura que salta del futuro a la España de la Inquisición del siglo XV. Como aliciente, encontramos en el reparto a tres actorazos españoles en el bando de los villanos: Hovik Keuchkerian, Javier Gutiérrez y Carlos Bardem.

Películas de dibujos habrá para aburrir. La que viene arrasando trae, cómo no, el sello de Disney. ‘Vaiana’ presenta a una aguerrida heroína de la Polinesia y canciones originales de Lin-Manuel Miranda, el hombre de moda en Broadway. Sus directores son los mismos que ‘La sirenita’ y ‘Aladdin’. En un registro más gamberro, ‘¡Canta!’ se ríe de los ‘talent shows’ al estilo de ‘Operación Triunfo’, en una historia con koalas, gorilas y cerdos a los que doblan Concha Velasco, Paco León y Santi Millán.

Ycomo todo no va a ser puro entretenimiento, el comienzo del año traerá dos de los largometrajes que mejores críticas están recibiendo en Estados Unidos. ‘Silencio’ supone el regreso del Scorsese más preocupado por la fe, que viaja al Japón del siglo XVII en compañía de dos misioneros cristianos. Por su parte, ‘Comanchería’ es un ‘thriller’ con dos ladrones de bancos por necesidad en el que el villano es... el banco.