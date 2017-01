Si alguna vez cometo la imprudencia de sentirme joven, pronto mi sobrino Marcos se encarga de sacarme de mi error. Tiene seis años, y una predisposición inconsciente a envejecerme cada vez que me habla de Peppa Pig o Dora la exploradora y yo tengo que fingir que los conozco, que también protagonizaron mi infancia. Por eso este año sentí algo parecido a una revelación cuando me mostró su última colección de cromos y reconocí en ellos los rostros envejecidos pero familiares de los protagonistas de Star Wars. La sorpresa no fue tanto ver a mi sobrino jugando con algunos de mis personajes favoritos como que por primera vez se sintiera obligado a explicarme, a su modo confuso y fragmentario, la misma historia que los fanáticos de la saga llevamos contándonos cuarenta años. Porque la epopeya Star Wars tiene la estatura de los grandes mitos: su capacidad para seguir goteando de generación en generación; de lograr que espectadores como yo, que nacimos después del estreno de El retorno del jedi, sintamos la primera trilogía como propia, y a su vez los niños de hoy sepan quién es Darth Vader y puedan también contarnos la historia de su más reciente admirador, Kylo Ren. Qué otra cosa es el mito sino precisamente eso: un suelo común de valores y referentes que pisar. Un paisaje que todos habitamos y que se renueva con cada nueva película, con nuevos actores y personajes que vienen a contarnos detrás de distintas máscaras la misma historia de siempre. Una suerte de tierra natal en la que mi infancia y la de mi sobrino puedan por fin encontrarse.