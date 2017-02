Daniel Sánchez Arévalo regala tres películas a Rajoy

A Daniel Sánchez Arévalo no le gustaron las declaraciones de Mariano Rajoy, indicando que no había visto ninguna de las películas españolas candidatas a los Premio Goya. Ni a él, ni a un sector cinematográfico que utilizó las redes sociales para mostrar su rechazo a esta postura del presidente del Gobierno.

"¿Qué es eso de que no has visto ninguna película nominada a los Goya?, ¿qué es eso de que no tienes tiempo para ir al cine?" preguntaba el cineasta cántabro en un vídeo colgado en su Instagram. Aludiendo a la cercanía entre la sede del Partido Popular y la Academia de Cine, se ofrecía, además, a acercarse en persona y prestarle al presidente algunos de los títulos más recientes.

Ni corto ni perezoso, así lo ha hecho. Sánchez Arévalo se ha plantado a las puertas del cuartel popular con no una ni dos, sino tres películas. 'Tarde para la ira', una de sus “favoritas” y además dirigida por su primo, Raúl Arévalo; 'El Hombre de las Mil Caras' y aprovechando la oferta de un centro comercial de 3x2, comenta con ironía, se ha venido arriba y ha incluido en el pack una de sus propias obras; 'Azul Oscuro Casi Negro”. Dedicada, eso sí.

Por si la elección no gustase al presidente y prefiriese cambiarlo “por un libro”, Sánchez Arévalo ha adjuntado el ticket de compra. Todo ello perfectamente presentado en una bolsa de la joyería Tiffany, puesto que considera que son “dos joyas” y una cosa “muy preciada”. Los mensajes con humor, calan mejor.

Junto a la primera reivindicación pública del director, otros actores se sumaron a las críticas con recomendaciones diversas para Mariano Rajoy.

Antonio de la Torre, recomendó al presidente que vea la película 'Cerca de tu casa', "porque va de gente desahuciada, y por lo tando es ficción, eso no pasa en España", ironizaba en el programa 'Más vale tarde'.

Otros profesionales del sector como el cineasta J. A. Bayona o Borja Cobeaga han lamentado la actitud de Rajoy a través de Twitter.

Un Presidente que no ve el cine que se hace en su país no es por falta de tiempo sino de interés. Un desprecio impensable en otros países. — JA Bayona (@FilmBayona) 26 de enero de 2017

Imaginad que, espoleado por los comentarios de hoy, @marianorajoy se anima, ve una de Albert Serra Y LE FLIPA. — Borja Cobeaga (@borjacobeaga) 26 de enero de 2017