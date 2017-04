Shyamalan confirma la secuela de 'El protegido'

El cineasta M. Night Shyamalan ha confirmado este miércoles a través de Twitter que su próximo proyecto será 'Glass', una película que servirá como secuela de 'El protegido', y al mismo tiempo ha indicado que dirigirá una segunda parte para el film 'Múltiple'.

El proyecto cinematográfico de 'Glass' recuperará a los actores Bruce Willis y Samuel L. Jackson, protagonistas de la cinta 'El protegido' que se estrenó en el año 2000 y en cuyo ‘casting’ también destacaba la actriz Robin Wright ('La princesa prometida', 'Forrest Gump', 'House of Cards', etc.).

En su perfil de Twitter, Shyamalan ha recordado que le había costado sacar adelante el guion de 'Glass' más de 17 años. En esta película, que el propio director ha definido como un ‘thriller’ de superhéroes, Bruce Willis retomará su papel de David Dunn, el hombre indestructible; y su antagonista Elijah Price, también conocido como Mr. Glass, volverá a ser interpretado por Samuel L. Jackson.

Universal Pictures will release #Glass on January 18, 2019 all over the world. How’s that for not keeping a secret!