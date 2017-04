Francis Ford Coppola: «'El Padrino' no se podría filmar hoy»

El director estadounidense Francis Ford Coppola afirmó este domingo que su película 'El Padrino', estrenada en 1972 y considerada como film de culto para muchos cineastas, actores y aficionados al cine en todo el mundo, no podría haberse filmado en la actualidad, ya que los estudios cinematográficos rehusarían involucrarse en el proyecto.

"Nunca llegaría a obtener luz verde de un estudio", comentó Coppola, durante una mesa redonda organizada por el festival de cine de Tribeca, en la ciudad de Nueva York. Esa mesa redonda incluía igualmente a varios de los principales actores del film, como por ejemplo Al Pacino, Robert Duvall y James Caan, así como Robert De Niro, que actuó en 'El Padrino: Parte II'.

Coppola recordó que la primera entrega de 'El Padrino' costó seis millones de dólares y la segunda "entre 11 o 12 millones", lo que en cifras de siglo XXI requeriría la participación de un gran estudio. "Pero nunca llegaría a obtener un OK o lo que ahora llaman luz verde. Nada puede conseguir una luz verde a menos que sea una película que pueda tener una serie entera de secuelas, unos comics de Marvel", dijo el cineasta.

El realizador, dos veces ganador de la Palma de Oro en Cannes por 'The Conversation' y 'Apocalypse Now', igualmente mencionó las dificultades enfrentadas durante el rodaje. Antes de las primeras tomas y hasta varias semanas después de empezar a rodar, el rumor sobre el reemplazo de Coppola no cesaba de circular. Igualmente recordó que el estudio Paramount, que produjo el film, no quería a Al Pacino ni tampoco a Marlon Brando, quien finalmente ganó el Oscar al mejor actor por su interpretación de Don Vito Corleone.

El estudio temía que Brando perturbara el rodaje y se inclinaba por otros actores en vez de Al Pacino para interpretar a Michael Corleone, uno de los hijos de Don Vito. Pero el legendario actor de 'La ley del silencio' y de 'Un tranvía llamado deseo' finalmente sí obtuvo el papel, después de una prueba cuasi excepcional. Durante tal prueba, Brando tuvo la idea de ponerse trozos de papel en la boca para parecer "un bulldog", según contó Coppola.

El actor igualmente pensó, sin indicación del director, adoptar una voz ronca; casi un susurro, rasgo que se hizo famoso al popularizarse su rol. Pues al cabo de unos minutos, Brando "contestó el teléfono con la voz de Don Corleone", recordó Coppola. "Se había transformado totalmente en el personaje", recordó el director cinco veces oscarizado de 'El Padrino', que por su parte recibió en la gala de 1973 tres premios Oscar (incluyendo mejor película).