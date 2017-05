'Your name', la película de animación japonesa más taquillera de la historia se estrena en Cantabria

La sala Casyc Up de Santander acogerá este jueves, 18 de mayo, el estreno de 'Your name' (Kimi no wa na), la película de animación japonesa más taquillera de la historia, al superar en recaudación a 'El viaje de Chihiro'.

La proyección, en versión original subtitulada, está organizada por la asociación La Llave Azul y comenzará a las 20.00 horas.

'Your name' (2016), dirigida por Makoto Shinkai, al que se considera merecido sucesor de Hayao Miyazaki, está basada en una novela del mismo título y mezcla romance y drama con fantasía.

Además de haber tenido una gran acogida por el público tanto en Japón, en donde ha estado semanas como la película más vista, como a nivel internacional, la cinta ha recibido numerosos reconocimientos en festivales internacionales como Sitges, la Asociación de Críticos de Los Ángeles o Mainichi.

Se trata de una "delicada obra" que narra la historia de Taki y Mitsuha, quienes descubren un día, coincidiendo con el avistamiento desde Japón de un cometa que visita la Tierra cada mil años, que durante el sueño sus cuerpos se intercambian y comienzan a comunicarse por medio de notas.

A medida que consiguen superar torpemente un reto tras otro, se va creando entre los dos un vínculo que poco a poco se convierte en algo "más romántico".

Las entradas se pueden adquirir a través del sistema de venta de Liberbank o directamente en taquilla. Desde este mes de mayo, y tras su aprobación en la asamblea de La Llave Azul, el precio es de 2 euros para socios y de 4 euros para no socios.