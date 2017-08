Arranca la cuarta edición de 'Cine para desmemoriados' DM La cita se estrena este jueves en La Vorágine con la cinta 'Yolanda en el país de los estudiantes' EFE Miércoles, 2 agosto 2017, 20:01

El ciclo de cine documental de memoria colectiva 'Cine para desmemoriados', que impulsa La Vorágine por cuarto verano consecutivo, arrancará este jueves, día 3, con la película 'Yolanda en el país de los estudiantes', de Isa Rodríguez.

La cinta relata la historia de Yolanda González, vecina de Deusto (Bilbao), secuestrada y muerta a tiros por la ultraderecha en Madrid el 1 de febrero de 1980. Su historia se podrá conocer con detalle en este documental, que comenzará a las 20 horas, ha informado la organización en un comunicado.

El ciclo consta de cuatro películas que "tratarán de tejer una contranarrativa -siempre parcial- de la Transición no contada o, como mínimo, invisibilizada".

Así, en 'Cine para Desmemoriados' también se podrá ver el jueves 10 de agosto 'No haber olvidado nada' (Marcelo Expósito, Arturo Fito Rodríguez y Gabriel Villota); el jueves 24 de agosto será el turno de 'No me olvides' (Karlos Trijueque y Danilo Albin), y jueves 31 de agosto de 'Generación Pegaso' (Isabel Andrés). Todas las citas son a las 20.00 horas.