Antonio Banderas: «El peor enemigo del éxito es la ansiedad»

El actor malagueño Antonio Banderas. «Se puede ser un artista arreglando coches y se puede ser un zoquete pintando un cuadro», ha dicho el actor malagueño

El actor malagueño Antonio Banderas ha destacado este jueves, antes de participar en la ceremonia de entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona (FPdGi), que "el peor enemigo del éxito es la ansiedad por conseguirlo".

En su primera estancia en Girona, ha defendido la necesidad de incentivar a los jóvenes en la emprendeduría y la iniciativa, y ha recordado que él mismo tiene una fundación en Málaga desde hace ocho años que da becas de postgrado con estancias en Canadá y Estados Unidos.

En una atención a los medios sobre las 18 horas, antes de llegar los Reyes a la ceremonia, Banderas ha explicado la clave de su éxito: "Amar profundamente aquello que haces sin pensar necesariamente los resultados que vas a obtener de ello".

A su juicio, "el éxito es una entelequia que no existe", y una de las cosas que ha aprendido en sus casi 40 años de carrera es que el peor enemigo del éxito es la ansiedad por conseguir lo que se anhela.

"Se puede ser un artista arreglando coches y se puede ser un zoquete pintando un cuadro", ha dicho el actor malagueño, que recientemente ha saltado al mundo del diseño a través de la firma Selected Home.

"A los jóvenes les diría que se den su tiempo para entenderse, para entender el entorno, el tiempo que les ha tocado vivir y cualquier a disciplinas que estén que se entreguen a ella con mucho amor y pasión", ha dicho.

Ha añadido que él no es un sabio, porque se ha equivocado muchas veces, y ha animado a los jóvenes a equivocarse: "Si no hay riesgo, si estás envarado dejando que no haya ninguna grieta por donde puedan colarse las críticas pocas cosas podrás conseguir no vas a llegar muy lejos".