El corto 'Le vivre ensemble' de José Luis Santos se estrena en Cantabria Fotograma del cortometraje de José Luis Santos, objeto de la velada que estrena el Aula de Cine de la UC. / L. V. El Aula de Cine de la UC organiza mañana en Náutica la presentación del equipo, un coloquio y una actuación de Robert Navarro, autor de la canción que cierra el filme ya premiado GUILLERMO BALBONA Santander Jueves, 15 marzo 2018, 07:30

La Seminci acogió su puesta de largo. Pasó por el Festival de Aguilar y recientemente obtuvo dos importantes premios en la Muestra Internacional de Palencia. Pero curiosamente el cortometraje cántabro 'Le vivre ensemble', escrito y dirigido por José Luis Santos, no había tenido la oportunidad de exhibirse de manera oficial en su tierra, aunque se incluyó en la muestra 'Vamos de cine' que dirige Iñaki Pinedo. Será al final mañana cuando un encuentro organizado por el Aula de Cine de la Universidad de Cantabria, que dirige Guillermo Martínez, dé cabida desde las 19.30 en la Escuela de Náutica, a esta convocatoria. 'Le vivre ensemble' se proyectará dentro de una gala/velada que incluye el pase del cortometraje de once minutos, se suma el making of realizado por el torrelaveguense Johnny González, una galería fotográfica del trabajo de Áureo Gómez, Óscar Buenaposada, Marta López y Ernesto Mansilla, y además se presentará al equipo.

Habrá asimismo, un coloquio con el público y Robert Navarro, autor de la canción que cierra el corto, realizará una breve actuación en directo. El equipo artístico lo integran Carlos Kaniowsky, Patricia Sanz, Margarita Ponce, Bernard Mañanes, David F. Mayora y la niña Elena García. La cinta, que iba a estrenarse en la Filmoteca en diciembre, sitúa su mirada en el atentado de la discoteca Bataclan de París en 2015. Poner de relieve la contraposición entre la barbarie terrorista frente a la razón educativa y la inocencia infantiles el objetivo de la obra.