Mayoría de mujeres protagonistas en la cartelera del fin de semana

Alicia Vikander se convierte en la protagonista de la cartelera por su papel como Lara Croft en 'Tomb Raider' y se une a otras cintas del fin de semana que cuentan con mujeres en el papel principal, como el anime japonés 'A Silent Voice', o la historia bíblica 'María Magadalena', entre otras.

La productora Warner Bros trae de nuevo a la gran pantalla a Lara Croft (Alicia Vikander), que rechazará el imperio empresarial que ha construido su padre para buscar la tumba del mismo en una isla de Japón.

La película, dirigida por Roar Uthaug, está inspirada en el videojuego homónimo de acción y ha contado en su reparto con Daniel Wu y Dominic West, entre otros.

La nueva película de Garth Davis profundiza en la historia de María Magdalena (Rooney Mara), que se unirá a un movimiento liderado por Jesús de Nazareth (Joaquin Phoenix) para combatir las jerarquías de su época y desafiar el concepto de 'familia tradicional'.

Universal Pictures, la productora, se adentra de esta forma en una historia bíblica sobre el misterioso personaje de María Magdalena, del que tanto se desconoce, en los prolegómenos de la Semana Santa, una costumbre que, al parecer, recupera Hollywood.

El director español Fernando Colomo ha contado para esta cinta de humor con un elenco en el que destacan Carmen Machi, Paco León, Luis Bermejo y Manel Fuentes, entre otros.

Una comedia a ritmo de baile en la que Virginia (Machi), una limpiadora aficionada al baile, intentará recuperar al hijo que dio en adopción (León), ahora convertido en un ejecutivo con problemas de memoria.