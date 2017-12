«El mundo está levantando la voz» 01:43 Chastain posa antes de la entrevista. / Álvaro Sánchez (Efe) | Vïdeo: Colpisa La actriz Jessica Chastain, que estrena 'Molly's Game', recuerda que las denuncias por abusos sexuales no deben limitarse a Hollywood ÁLVARO SOTO Madrid Martes, 5 diciembre 2017, 00:12

Posiblemente no haya mejor símbolo para representar ese Hollywood femenino que se está levantando contra los abusos que Jessica Chastain. La actriz californiana (Sacramento, 1977) se ha forjado una de las trayectorias más sólidas de la industria interpretando a mujeres fuertes capaces de abrirse un hueco en un mundo dominado por los hombres. La última de ellas es Molly Bloom, una antigua esquiadora de élite que acabó convirtiéndose en la reina de las partidas de póker de Los Ángeles y Nueva York hasta que fue detenida por el FBI.

Esta historia real la lleva a la gran pantalla Chastain de la mano de Aaron Sorkin, el legendario guionista de series como 'El Ala Oeste de la Casa Blanca' y de películas como 'Algunos hombres buenos', 'Steve Jobs', 'Moneyball' o 'La red social', por la que ganó un Oscar. Sorkin se estrena en la dirección con 'Molly's Game', cuyo guión ha adaptado de la homónima biografía de la exdeportista y para la que ha reclutado también a los actores Kevin Costner e Idris Elba.

Pese a que sus publicistas prohíben las preguntas sobre los abusos sexuales en la meca del cine, Chastain, que visitó ayer España para promocionar la cinta, no duda en hablar del escándalo, aunque rechaza circunscribirlo al mundo del cine y pide que se considere un problema global que se extiende a ámbitos como la política o la economía.

«El foco se pone en Hollywood porque allí están los grandes medios de comunicación, pero gracias a ello, mucha gente en todo el mundo ha empezado a levantar la voz y a dar un paso adelante para denunciar lo que les ocurre en sus lugares de trabajo», explica la actriz. «Espero que esta fuerza y esta voz colectivas que estamos creando den lugar a cambios permanentes, pero no solo en Hollywood, que al final es un sitio muy pequeño, sino en todos los lugares del mundo donde exista cualquier discriminación y abusos, ya sean sexuales, raciales o salariales», continúa.

Nominada en dos ocasiones a los Oscar, por 'Criadas y señoras' y 'La noche más oscura', Chastain es una de las actrices más prolíficas de Hollywood. En los últimos meses ha estrenado 'El caso Sloane' y 'La casa de la esperanza', fue miembro del jurado del Festival de Cannes y ahora está preparando al menos seis proyectos, entre los que están la nueva entrega de 'X-men' o una película sobre la relación entre la actriz Ingrid Bergman y el fotógrafo Robert Capa.

No todos los actores son capaces de aguantar el ritmo de los guiones de Sorkin, llenos de diálogos chispeantes y que no dan un segundo de respiro. Chastain pasa el examen con una nota muy alta. «Me sentía preparada. He visto todas sus películas, soy fan de 'El Ala Oeste' y conozco su ritmo de escritura. También me ha ayudado haber estudiado a los autores clásicos en la universidad», subraya la actriz, que no duda en comparar al director de 'Molly's Game' con otro cineasta, David Mamet, y con el mismísimo Shakespeare.