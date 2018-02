Penélope Cruz: «Que le jodan a Cenicienta y a la Bella Durmiente» Cruz posa en un hotel de Beverly Hills. / Mario Anzuoni (Reuters) «Si no tienes cuidado, empiezan a pensar: 'Ah, entonces los hombres deciden todo'», avisa la actriz EUROPA PRESS Madrid Martes, 20 febrero 2018, 14:19

La actriz Penélope Cruz ha mostrado su desacuerdo con el machismo que, a su juicio, transmiten los cuentos infantiles y ha añadido que, cuando lee estos relatos a sus hijos, cambia los finales. "Que le jodan a Cenicienta y a la Bella Durmiente", afirma en una entrevista a la revista 'Porter Edit'.

En la entrevista, la ganadora de un Oscar enfatiza en la importancia que tienen los cuentos de hadas para los niños ya que "son las primeras historias que los hijos escuchan de boca de sus padres". "Cuando leo cuentos de hadas a mis hijos por la noche, siempre estoy cambiando los finales, siempre, siempre, siempre, siempre. Que le jodan a Cenicienta, a la Bella Durmiente y a todas las demás. Hay mucho machismo en esas historias y eso puede tener un efecto en la forma en que los niños ven el mundo. Si no tienes cuidado, empiezan a pensar: 'Ah, entonces los hombres deciden todo'", relata.

Por ello, sus heroínas rechazan propuestas de matrimonio o hacen las propuestas ellas mismas. "En mi versión de Cenicienta, cuando el príncipe dice: '¿Quieres casarte?', ella responde: 'No, gracias', porque no quiero ser una princesa. Quiero ser astronauta o chef", ejemplifica.

La actriz también aborda en la entrevista las reacciones generadas a través del movimiento #MeToo. "Tiene que cambiar las reglas de nuestra industria y todas las demás industrias en las que las mujeres están siendo reprimidas de muchas maneras diferentes. No puede ser algo que esté ahí para llenar las noticias durante unos meses antes de pasar a otra cosa", denuncia. En este punto, recuerda que Hollywood tiene una actitud muy diferente entre hombres y mujeres. "Desde la edad de 25 años, (los periodistas) me han estado preguntando si tengo miedo a envejecer. Es una locura de pregunta y siempre me negué a responder. Nunca le harían esta pregunta a un hombre", lamenta.