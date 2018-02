Presentan una demanda contra 'La forma del agua' por plagio Fotograma de 'La forma del agua'. En 'Let Me Hear You Whisper' una introvertida cuidadora forma una extraña amistad con un delfín mientras trabaja en un laboratorio militar EFE Los Ángeles (Estados Unidos) Jueves, 22 febrero 2018, 12:31

David Zindel, hijo del fallecido dramaturgo Paul Zindel, presentó hoy una demanda contra la película 'La forma del agua', del mexicano Guillermo del Toro, por el supuesto plagio de la obra de teatro 'Let Me Hear You Whisper', escrita por su padre en 1969, informó la revista Variety.

David Zindel asegura que las similitudes entre la obra de su padre y el filme, máximo favorito en la 90 edición de los Óscar con 13 nominaciones, son tan grandes que la cinta debería ser vista como una adaptación de ese texto. La demanda de Zindel es contra el estudio Fox Searchlight, el director, Guillermo del Toro, y el productor asociado Daniel Kraus por infringir los derechos de su autor, ahora en manos de los hijos del dramaturgo.

El argumento de la obra de teatro de Zindel gira en torno a la relación establecida entre una introvertida cuidadora que forma una extraña amistad con un delfín mientras trabaja en un laboratorio militar durante la Guerra Fría. Según recoge la demanda, en esa ficción, la cuidadora descubre que el delfín va a ser diseccionado y organiza un plan para liberarlo.

En 'La forma del agua', escrita por Del Toro y Vanessa Taylor, una mujer de la limpieza muda entabla una relación sentimental con una criatura marina en un laboratorio militar durante la Guerra Fría y pone un marcha una misión para liberarla y evitar así su muerte. "A pesar de las evidentes similitudes entre la obra y la película, obviamente derivada de ella, los acusados nunca se molestaron en solicitar u obtener una licencia por parte de los demandantes para obtener los derechos de la obra, ni se dio crédito a Zindel en la película", agrega la demanda.

En un comunicado, el estudio Fox Searchlight negó que la película estuviera basada en esa obra de teatro. "Esas afirmaciones de los allegados del señor Zindel no tienen base alguna y solicitaremos que la demanda sea desestimada", indicó la compañía, que cree que la demanda se presenta ahora, coincidiendo con los Óscar, para presionar y tratar de alcanzar un acuerdo de forma rápida. "En vez de eso, nos defenderemos enérgicamente y, por extensión, defenderemos esta película original y revolucionaria", afirmó el estudio.

En varias entrevistas, Del Toro y Kraus han indicado que el cineasta tenía interés en rodar una cinta al estilo del clásico 'La mujer y el monstruo', y que fue el propio Kraus quien, en 2011, sugirió al realizador una historia sobre una mujer de la limpieza que secuestra al anfibio en ese contexto gubernamental. "Es algo que llevo con tranquilidad. Eso es todo. Me contemplan 25 años de trayectoria y 10 películas. Estoy tranquilo", manifestó Del Toro recientemente en la alfombra roja de los premios AARP, en Los Ángeles (California), cuando únicamente se conocía que David Zindel había denunciado la situación en las páginas del diario británico The Guardian.

En la demanda, Zindel sostiene que Kraus debió ver una adaptación televisiva que se emitió en 1990 de la obra de teatro de su padre y que de ahí tomó su inspiración. Además, argumenta que Kraus, un novelista, está familiarizado con los trabajos de Paul Zindel, ya que colocó la novela 'The Pigman' en una lista de las mejores obras de la historia para jóvenes adultos.