Quentin Tarantino y J.J. Abrams preparan una nueva película de 'Star Trek' En 2019 llegará a Netflix la segunda temporada de 'Star Trek: Discovery', la serie de la franquicia intergaláctica protagonizada por Sonequa Martin-Green EUROPA PRESS MADRID Martes, 5 diciembre 2017, 16:17

El universo de 'Star Trek' continúa expandiéndose. Quentin Tarantino y J.J. Abrams tienen previsto reunir a un equipo de guionistas para realizar una nueva película de la franquicia intergaláctica producida por Paramount. Según informa The Hollywood Reporter Tarantino sería el director del proyecto.

Paramount todavía no ha lanzado un comunicado oficial de la noticia, aunque la productora ya llevó al cine las tres últimas películas de la saga: 'Star Trek' (2009) y 'Star Trek: En la oscuridad' (2013), que estuvieron dirigidas por Abrams, y Star Trek: 'Beyond' (2016), que fue la cinta menos vista de la nueva trilogía, con una recaudación de 343,4 millones de dólares en la taquilla mundial.

Asimismo, Paramount tenía previsto realizar un cuarto reboot de Star Trek en el que Chris Hemsworth daría vida al padre del capitán Kirk (Chris Pine), aunque no se ha anunciado si esta será la trama del proyecto de Tarantino y Abrams. Mientras que Abrams volverá a la saga Star Wars para dirigir el Episodio IX, que se estrenará en 2019, Tarantino confesó en una entrevista en 2015 que prefería realizar una cinta de Star Trek, franquicia de la que es un gran fan. "La única cosa que les limitaba era su presupuesto de los años 60 y su rodaje de ocho días", afirmó anteriormente Tarantino, haciendo referencia a la serie Star Trek: The Next Generation, a la que considera como una de las mejores producciones televisivas.

En 2019 llegará a Netflix la segunda temporada de Star Trek: Discovery, la serie de la franquicia intergaláctica protagonizada por Sonequa Martin-Green, que da vida a la hermana adoptiva de Spock.