Sánchez Arévalo convertirá Cantabria en el escenario de su nueva película

Cinco años desde ‘La gran familia española’, el Planeta y la publicidad

El director Daniel Sánchez Arévalo, que el pasado año lograba ex aequo la Espiga de Oro al Mejor Corto de la Seminci por ‘Queimafobia’, ha frecuentado el rodaje de cortos publicitarios en el último año. Es el caso de ‘Leones’, ‘En tu cabeza’, ‘Tú y dos veces yo’ y ‘Un beso de película’, entre otros, ligados a firmas como Gas Natural Fenosa y Danone. Con motivo de publicar su novela del Planeta, el autor confesaba su método: «Yo me empapo mucho de lo que veo, vivo, escucho y siento y luego necesito irme a un sitio de recogimiento para poder plasmarlo». A Sánchez Arévalo lo que le interesa de verdad es contar historias: «Yo no quería ser un cineasta metido a escritor. Cuando hago las cosas, asumo todas sus consecuencias y quiero que la novela tenga entidad por sí misma y camine sola. ¿Volver a escribir? Seguro, aunque depende del público», reflexionaba.

Comenzó su carrera en el mundo de los cortos con ‘¡Gol!’, que ganó el NotodoFilmFest, y hace ya cerca de cinco años que rodó su cuarto y último largometraje, ‘La gran familia española’. Goya a la mejor dirección novel en 2007 por ‘Azuloscurocasinegro’, ahora su meta principal es esta nueva película.