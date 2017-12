Star Wars reactiva el fenómeno fan en Cantabria 01:46 Dos fans de la saga galáctica, ayer, disfrazadas en las salas Cinesa. / José Carlos Rojo El preestreno de la última película de la saga, 'Star Wars: The last jedi' abarrotó anoche los cines de Santander JOSÉ CARLOS ROJO Santander Viernes, 15 diciembre 2017, 17:28

El fenómeno fan no distingue de edad o sexo. Queda patente cada vez que una nueva entrega de Star Wars reactiva el fervor de esos miles de seguidores capaces de transmutar en sus personajes favoritos.Este jueves en Santander hubo disfraces de todo tipo para celebrar el estreno mundial de 'Star Wars: The last jedi'. Héroes y villanos, secundarios y hasta droides. «Cada uno despierta una simpatía diferente», explicó una de las jóvenes, que tapó su rostro con una careta de uno de los famosos robots de la saga C-3PO.

La efeméride prolongó ayer la actividad de las salas más allá de las tres de la mañana; pero a nadie le importó. Han sido dos años de espera desde que se estrenara su antecesora en esa historia central protagonizada por la familia Skywalker, 'Star Wars: The force awakens' (J.J.Abrams, 2015). Según las previsiones de Disney, se espera que este último título sea el segundo mejor estreno de su historia -el Episodio VII alcanzó 212,7 millones de euros en su primer fin de semana de estreno-.

Las proyecciones en Cantabria Sala Horarios Cinesa (4 salas) 16.20, 19.30, 22.30, 16.00, 18.00, 20.30, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00, 17.30, 20.00, 23.00, 23.30 Peñacastillo (2 salas) 17.00, 18.00, 20.45, 22.00, 23.30, 16.00, 18.45, 19.45, 21.30, 22.30 Santoña (Teatro Casino Liceo) 22.00 Aguilar de Campoo (Cines Campoo) 20.30, 23.00

Sin embargo, las primeras reacciones despiertan sentimientos dispares. No hay quien duda de que el nuevo guión es un salto definitivo en la línea tradicional que ha manejado siempre la saga para adentrarse en vericuetos inexplorados que pueden dotar a la historia de un aire nuevo. Aunque hay otros que siguen pensando que quizá se han tratado de contar demasiadas cosas pasando por alto las leyes básicas que deben regir el universo Star Wars.

Lo que nadie puede negar es que ayer en la antesala de los cines la gente disfrutó. Pequeños y mayores empuñaron sus sables de luz para batirse en duelos figurados. Los más atrevidos se disfrazaron y en general todos aplaudieron al oscurecerse la pantalla para dar paso a los títulos de crédito finales. Ahora sucederá como en ocasiones anteriores. Habrá que esperar unos días para descubrir el verdadero calado de la película, sobre todo en el ámbito donde no caben las opiniones, los registros de taquilla.