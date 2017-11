La cita semanal que acabó con las salas llenas Jueves de Boleros celebra este sábado su sexto festival con todo el aforo de la sala Argenta vendido La agrupación ensaya, en su sede de la calle Peña Redondas, el repertorio que interpretará durante el concierto / Antonio 'Sane' ROSA RUIZ Santander Martes, 14 noviembre 2017, 07:39

El próximo sábado 1.670 personas, el aforo completo, se sentarán en las butacas de la sala Argenta del Palacio de Festivales para disfrutar con una serie de canciones en las que las pasiones y los desencuentros amorosos estarán bien presentes en todas las letras. Los boleros, cada vez más eternos, volverán a sonar por cuarto año consecutivo en el edificio de Francisco Javier Sáenz de Oiza y con más fuerza que nunca. El VI Festival Santander de Boleros –las dos primeras ediciones se celebraron en el Teatro Casyc– se ha ganado este año un hueco en la programación oficial del Palacio gracias al esfuerzo y tesón de Jueves de Boleros, un grupo de músicos no profesionales que se ha ganado el respeto de los aficionados a este género y la presencia en distintos festivales del territorio nacional.

Su historia no deja de ser sorprendente. Hace 14 años una pandilla de amigos que quedaban para cenar los segundos y cuartos jueves de cada mes concluía ese encuentro cantando algunos de sus boleros favoritos ante el aplauso y estupor del resto de clientes del lugar. Así poco a poco se hicieron conocidos en la ciudad y en 2008 crearon la Asociación Musical Jueves de Boleros para mostrar ante el público su manera de entender esta música.

Para no perderse Título VI Festival Internacional de Boleros. Protagonistas Jueves de Boleros (Santander) y Parrandboleros (Murcia). Homenaje Al Año Jubilar Lebaniego y al Año Jubilar de Caravaca de la Cruz. Cúando y dónde Este sábado, a las 20.30 horas, en el Palacio de Festivales.

Actualmente, Jueves de Boleros está compuesto por 16 voces y nueve instrumentistas que ejercen distintas profesiones, aunque muchos de ellos tienen conocimientos musicales, y que han decidido dedicar su tiempo libre a una afición que les está llevando por escenarios de toda España. Eso sí, cuentan con la dirección de Borja Ruiz, el único músico profesional, que se ha hecho cargo de la batuta.

Uno de los cantantes es Fernando de Carlos, quien no deja de sorprenderse de la respuesta del público que cada año tiene el festival. ¿A qué cree que se debe ese éxito? «A que tratamos la música con mucho cariño y respeto. Me parece que la pasión que todos tenemos a la hora interpretar estos temas ha dado este resultado».

A esto, según explica, se añade que las canciones están escritas en español por lo que son conocidas por todo el mundo y que en los recitales siempre hacen partícipe al público: «Raro es el concierto en el que la gente no acabe de pie cantando con nosotros», señala.

En el escenario de la sala Argenta, este sábado, no estarán solos. Les acompañará el grupo Parrandboleros de Murcia, una agrupación con una larga trayectoria, que además de ofrecer conciertos por toda España ha recorrido también varios países de Latinoamérica y Europa. La invitación para que vengan este año a Santander no es casual. Jueves de Boleros suele dedicar cada gala a un tema concreto y este año pensaron que como Murcia también celebra en 2017 su Año Jubilar, ambas agrupaciones podrían unir sus voces para recordar la fecha y dar a conocer las celebraciones que se hacen en cada comunidad por medio de dos filmaciones que se proyectarán durante el concierto.

Los cántabros, además, aprovecharán para presentar su segundo disco. Un trabajo que acaba de salir a la venta con el título de ‘Será lo que soñamos’, una de las estrofas del famoso tema ‘Si nos dejan’.

El disco, tal y como explica Fernando de Carlos, está en la misma línea que el primero, al que le dieron el mismo título que da nombre al grupo: Jueves de Boleros. Se compone de temas muy conocidos por todos los amantes del género, que por cierto, tal y como explica, «cada vez es más joven».

‘Mirando el mar’, ‘Será lo que soñemos’. ‘Si nos dejan’, ‘Una aventura más’ y ‘Cuando vuelva a tu lado’ son algunos de los doce temas que se incluyen en este disco que se presentará en primicia durante la gala y que se grabó en un estudio y en el Casyc.

La cuna de los boleros

A mediados del siglo XIX el bolero se hizo muy popular en España. El género nació en Cuba, pero pronto llegó a este país gracias a la radio, que se convirtió en el altavoz de la canción popular latina difundiendo todo tipo de ritmos como joropo, bayón o corridos mejicanos que, junto al bolero, llegaban a la península Ibérica en los vapores que hacían las rutas con América del Sur. Santander fue la primera ciudad europea en la que se interpretó esta música, precisamente por ser el principal puerto del que salían estas embarcaciones. De ahí que rara era la casa en la que no sonara este tipo de música de fondo.

El grupo, y esta quizás sea una parte de su éxito, aunque hace sus adaptaciones en algunos temas, apuesta por el bolero de siempre. Cuidan la presentación con alguna que otra proyección audiovisual pero, sobre todo, ofrecen frescura en un material que para ellos no necesita demasiadas variaciones. Para los miembros de Jueves de Boleros «se trata de un género privilegiado para hablar del amor» y además no es difícil identificarse con los temas que se abordan en las letras. «Los boleros no están hechos para ser mirados desde fuera, sino para que nos reconozcamos en ellos», explica Fernando de Carlos.

Aunque aún queda un año por delante para llegar al quince aniversario, el grupo da por hecho que habrá conciertos de celebración. De mientras ya tienen cerrados conciertos en Valladolid, Murcia y Extremadura.