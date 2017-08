La comedia ‘El intercambio’, con Gabino Diego y Teté Delgado, recala en Talía Taté Delgado y Gabino Diego son los protagonistas. / Talía La pieza teatral, dirigida por Juan José Alfonso, que se define por la locura de su trama, «lleva a valorar las imperfecciones de tu pareja alejándote de la idea de que siempre se puede hallar algo mejor» GUILLERMO BALBONA Santander Miércoles, 16 agosto 2017, 10:12

Una comedia rotunda, plagada de gags visuales y verbales, donde todos los personajes exhiben una extraordinaria singularidad y, cuando se mezclan, provoca un cóctel explosivo. El fruto es ‘El intercambio’, «una pieza en la que la sucesión de situaciones que, desde un punto de vista estadístico, son altamente improbables, pero no imposibles, se traduce en atracción, sorpresa e hilaridad en el espectador», pero nunca despierta escepticismo ante lo inverosímil.

Ignacio Camacho, su autor, cree que ‘El intercambio’ «conecta con el público a través de la empatía/compasión que transmite la engorrosa coyuntura por la que transita el protagonista (sin merecerlo) durante toda la función». Gabino Diego y Teté Delgado participan en el ciclo teatral santanderino Talía con ‘El intercambio’, una comedia donde una mujer regala a su esposo un intercambio de parejas para celebrar sus veinte años de matrimonio y oxigenar la relación. Lo que, a priori, se contempla como una velada excitante y divertida, se convertirá en una auténtica pesadilla. Un montaje que conecta con el público a través de la empatía y la compasión. La Fundación Caja Cantabria y Juan Calzada, representante de Palco Tres, la empresa que organiza el veterano ciclo escénico, presenta este verano una programación integrada por seis compañías que acercan a Santander siete propuestas y 19 funciones. El próximo viernes y el sábado, 18 y 19, Iraya Producciones presenta ‘El intercambio’ a las 20.00 y 22.30 horas ambos días. Talía ha dado cabida desde 2001 a más de noventa compañías y 120.000 espectadores.

La pieza teatral que protagoniza el fin de semana relata una situación que surge a partir de un intercambio de parejas y, según Gabino Diego, se postula como «un All-Star de comedia que destaca por su locura». A pesar del humor que caracteriza la obra, su director Juan José Alfonso destaca «la historia tierna» que se esconde detrás de la trama y recuerda dado que cuando Ignacio Camacho le pasó el texto le dijo que «había que hacerla» aunque ha reconocido que es una obra muy difícil porque «la locura no para en ningún momento». El autor confesó en su día que «la obra reúne todos los ingredientes para ser un éxito total»: «Lo que parecía una situación que se iba a desarrollar sin problemas se convierte en un disparate».

Teté Delgado encarna el personaje de esposa de la pareja que realiza este intercambio, un papel que ella mismo escogió. «Me dieron a elegir entre hacer el papel de una bestia parda o el de una mujer recatada, elegí este porque quería cambiar, y lo veo todo desde la mirada de mi marido».

La última propuesta de Talía será ‘La Crazy Class’. «No es comedia, pero hay mucho humor. No es un musical, pero cantan y bailan. No sabes qué vas a ver, pero no puedes dejar de verlo…». La compañía valenciana L´Om Imprebís, que homenajea al teatro en su primer espectáculo con texto y además conmemoraba los 20 años de su popular espectáculo de improvisación, ‘Imprebís’, protagonizarán la cita de clausura del ciclo 2017 la próxima semana.