Un concierto de rock sinfónico abre esta semana el ciclo de invierno de la Banda Municipal Andrés Fernández Tras la actuación inaugural, que contará con el grupo Vespa Groove y el artista Raúl Galván como invitados, el Paraninfo de la UC y la Catedral completarán los escenarios del programa GUILLERMO BALBONA Santander Lunes, 5 febrero 2018, 07:42

El Palacio de Deportes, el Paraninfo de la Universidad de Cantabria y la Catedral son los escenarios del ciclo de invierno de la Banda Municipal de Música de Santander. El próximo viernes, día 9, se abre este nuevo ciclo de conciertos de invierno con un recital de rock sinfónico que tendrá como escenario el Palacio de Deportes. A las 19.30 horas, esta cita contará con el grupo Vespa Groove y el artista Raúl Galván como invitados.

El Paraninfo de la Universidad de Cantabria acogerá además tres recitales los viernes 16 de este mes, y 2 y 16 de marzo, a las 20.00 horas, en los que cobrarán protagonismo los saxofonistas y clarinetistas de la formación. Este nuevo ciclo finalizará con el concierto extraordinario de Semana Santa, el 17 de marzo, en la Catedral.

La concejala de Cultura, Miriam Díaz, avanzó que el primer recital se celebrará con acceso gratuito. Bajo la dirección de Vicent Pelechano, el público podrá disfrutar de una actuación sin descansos, formado por canciones épicas de la historia del rock como 'Bienvenidos', 'Jump, Livin'on a Praye'r, 'Proud Mary', o 'Smoke on the water'. El ciclo de invierno se trasladará después al Paraninfo de la UC. En el concierto 'Microcosmos', en el que la agrupación santanderina interpretará 'Olympic fanfare and Theme', 'Persis', 'Los Anillos de Saturno', 'The Olympic Spirit' y 'El jardín de Hera'.

Los solistas de la Municipal protagonizarán los siguientes recitales,en marzo, dos conciertos en los que la Banda deleitará a los asistentes con la música de los saxofonistas Pedro Ruiz y David Grijalba y los clarinetistas Susana Navarro, Fernando Morel, Antonio Gutiérrez y Andrés Pueyo.

El broche final al ciclo llegará con el concierto extraordinario del Pregón de la Semana Santa, que se celebrará a las 19.30 horas. 'Cantabrica Passio', 'El siervo de Yahvé', 'Semana Santa en Santander' o 'La Entrada en Jerusalem' serán algunas de las melodías que la Banda Municipal interpretará ese día. Además del ciclo de otoño, la formación seguirá presente también en los distintos actos lúdicos, culturales y sociales que se celebren en la ciudad.