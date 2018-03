El Consejo Municipal aprueba por mayoría el Plan Director de Cultura de Santander Reunión del Consejo Municipal de Cultura / Roberto Ruiz El documento, que contempla 17 medidas hasta 2023, ha salido adelante con 29 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones DM . Santander Lunes, 26 marzo 2018, 22:05

Tras dos años de trabajo, el consejo Municipal de Cultura ha aprobado hoy el Plan Director de Cultura de Santander con 29 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. Ahora, una vez aprobado el documento -formado por 17 medidas y con una vigencia hasta el año 2023- el próximo paso será la constitución de la comisión de seguimiento para supervisar su ejecución.

Los votos en contra corresponden a los concejales de la oposición -excepto Cora Vielva que se ha abstenido- y a los representantes de la Asociación Cántabra de Productores de Artes Escénicas (Acepae ) y de la Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria (Pecca) que engloba a una treintena de empresas y que ya la pasada semana anunció su oposición al plan porque «no se estaba elaborando con los criterios profesionales adecuados ni en la forma ni en el contenido».

Según la nota de prensa emitida hoy por el Ayuntamiento de Santander para dara a conocer el resultado de la votación, los grupos políticos y Pecca han sido los únicos que han expuesto sus motivos para votar en contra, basándose en la metodología de elaboración del plan. Además de Vielva, las abstenciones han correpondido al representante de la Fundación Bruno Alonso y a la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Eva Ranea.

El Plan Director de Cultura contempla un cronograma de acciones que abarca desde este año hasta el 2023. Entre los proyectos en perspectiva, elaboración o ejecución, ya conocidos, se incluye la sede asociada del Reina Sofía, la Fábrica de Creación, el barrio de la Florida (MAS, Biblioteca de Menéndez Pelayo...) y, como novedad, la creación de un Centro de interpretación y la divulgación de la Historia de Santander con sede física, cuya ubicación está aún por decidir. El documento contempla medidas de carácter estructural y otras más operativas, ya anunciadas en su mayoría y en trámites de ejecución. Entre las novedades lo más relevante estriba en un programa para llevar la cultura a los centros educativos, y otro de apoyo a las empresas culturales de la ciudad.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha presidido la reunión en la que se ha votado el documento del que ha destacado que ha tenido un «amplio apoyo» de los agentes culturales. En este sentido ha destacado que solo dos de las 25 asociaciones y entidades culturales representadas en el Consejo han votado en contra y una se ha abstenido, mientras que el resto de abstenciones y votos contrarios corresponden a representantes políticos que, en opinión de Igual, demuestran de esta manera que «no han escuchado» al sector.

Los apoyos al Plan han venido de la mano de los representantes de la Fundación Botín, Fundación Caja Cantabria, Festival Internacional de Santander, Ateneo de Santander, Universidad de Cantabria, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Centro de Estudios Montañeses y Agrupación Musical Albéniz. Asimismo, han dado su voto favorable la Agrupación Cultural Plaza Porticada, Agrupación Musical Jueves de Boleros, Asociación Cultural Cántabra Audiovisual, Asociación Cantabria@Europa, Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Cantabria, la Asociación Cultural Calle del Sol y la Federación de Teatro Amateur de Cantabria.

También han apoyado el documento los vocales individuales del Consejo: el director de la Filmoteca de Cantabria, Enrique Bolado; la historiadora de arte y comisaria Marta Mantecón; el poeta Juan Antonio González Fuentes, y el editor Jesús Herrán Ceballos; así como el concejal no adscrito David González; el representante de la Fundación Santander Creativa; y los siete ediles del grupo municipal popular -incluida la alcaldesa- que forman parte del Consejo.

Según ha recordado la alcaldesa, el Plan Director de Cultura es fruto de más de dos años de trabajo y «múltiples» reuniones con agentes culturales. Según la nota de prensa, más de 200 personas a las que tanto la alcaldesa como la concejala de Cultura, Miriam Díaz, han agradecido su contribución e implicación. Frente a esto, Igual ha afeado la actitud de algunos representantes de la oposición municipal que «en dos años no han acudido a ninguna de las mesas de trabajo y ahora dan la espalda al sector y adoptan una estrategia de obstrucción y bloqueo para que no se haga nada».

A su juicio, la petición «extemporánea» de estos grupos, que reclaman ahora, dice, «tiempo muerto para realizar las propuestas que no han querido hacer primero, no es más que una táctica para que no se pueda avanzar, para seguir poniendo trabas y para retrasar la implantación de las medidas demandadas y acordadas por el propio sector».

Pese a ello, ha subrayado la firme voluntad del equipo de gobierno de sacar adelante este plan y seguir trabajando «codo con codo» con el sector para hacer realidad cada una de las medidas y actuaciones comprometidas en el documento. «El consenso deseado se ha brindado por parte del equipo de gobierno, pero ellos no han querido y se han limitado a participar para decir que no», ha señalado la alcaldesa en relación a los ediles que han votado en contra del plan.

El plazo para solicitar su participación en la comisión de seguimiento estará abierto hasta el próximo 13 de abril, tras lo cual, se convocará la primera reunión con el fin de establecer las primeras medidas del plan que se pondrán en marcha, de forma que se empiecen a implementar lo antes posible.

El Plan Director de Cultura se puede consultar en la página web del Ayuntamiento y en la página web de la Fundación Santander Creativa (https://www.santandercreativa.com/web/pagina/plan-director-de-cultura.html).