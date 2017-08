«La curiosidad hace que uno viva más» Charles Dutoit ayer, en el Hotel Real, unas horas antes de dirigir su concierto en el FIS. / Roberto Ruiz Charles Dutoit, que ayer dirigió a la Royal Philarmonic en el FIS, cree que el principal reto de los músicos es atraer a los jóvenes y lamenta «la prisa» de los nuevos directores por triunfar ROSA M. RUIZ SANTAN DER. Martes, 15 agosto 2017, 08:02

Se cumplen ahora cincuenta años desde que Charles Dutoit (Lausana, 1936) se pusiera por primera vez al frente de la Royal Philarmonic Orchestra, de la que es titular, un conjunto al que admira «porque los músicos no son funcionarios y se ganan el sueldo con cada actuación». Anoche se reencontró con ellos en el único concierto que va a dirigir este año en España y que se celebró en marco del Festival Internacional de Santander (FIS). Considerado como una de las principales figuras de su generación, es también a sus 80 años un trotamundos incansable y un apasionado de la historia y de la arqueología. Si se le pregunta si el secreto para mantenerse en tan buena forma es viajar tanto no duda en responder. «No pensar en la jubilación y, sobre todo, tener mucha curiosidad que hace que uno viva más».

-Antes de ser director de orquesta fue violinista y también intérprete de viola. ¿Cuándo y por qué decidió dar el paso a la dirección?

-Aún estudiaba en el conservatorio y tocaba en una orquesta de aficionados. En un concierto el director se puso enfermo y me pidió si podía subir yo al escenario. Tenía quince años y no sabía nada de dirección, pero ese día tuve claro que eso es lo que quería hacer el resto de mi vida.

-Está considerado uno de los mejores directores del mundo ¿Qué debería hacer un joven director para llegar a la excelencia que usted tiene?

-Estoy centrado en mis conciertos y en dirigirlos lo mejor posible, así que estar bien considerado está muy bien, pero no lo doy mayor importancia porque creo que no es algo objetivo. Creo que para llegar a ser un gran director de orquesta solo hay una receta: trabajar mucho. Muchísimo.

-A la hora de dirigir ¿le da más importancia al público o a los músicos?

-A los músicos, por supuesto. Yo trabajo con ellos y el resultado de un concierto es algo que pasa por mí, por mis emociones y mi forma de entender el mundo, pero el trabajo, es siempre de los músicos. Cuando subo al atril no sé lo que quiere el público y me concentro en la música. Solo me manifiesto cuando tosen o hacen ruido. Entonces si me enfado mucho.

-¿Y ha cambiado mucho el público desde sus primeros conciertos?

-En principio no he observado demasiados cambios, pero creo que el principal reto que tenemos los músicos es atraer a más jóvenes a los conciertos. Creo que el público está envejeciendo, la sociedad está cambiando muy rápidamente y el público cambia con la sociedad. Los jóvenes de hoy tienen acceso a la información de una forma más rápida y pueden ver los conciertos por YouTube, eso hace que no sientan la necesidad, como yo tenía a su edad de asistir a actuaciones en directo. No les hace falta porque pueden escucharlos cómodamente en casa.

-Ha trabajado con grandes directores, Von Karajan fue uno de sus maestros, ¿Cómo ve el relevo generacional?

-Hay jóvenes directores que están haciendo un gran trabajo y que seguramente llegarán lejos. Pero como antes decía la sociedad ha cambiado. Antes la carrera se iba desarrollando poco a poco y ahora tengo la impresión de que es todo mucho más rápido y que un músico que hace bien las cosas es conocido muy pronto a través de las redes sociales. El éxito ahora llega antes, pero a veces pasa como cuando comemos rápido y no se digiere bien la comida. Creo que algunos les falta madurez y como el buen vino tienen que madurar para llegar a ser excelente.

- ¿Ha dirigido prácticamente todo el repertorio de música clásica que existe, tiene alguna composición preferida?

-Ya sé que es muy tópico, pero mi pieza favorita es siempre la última que he dirigido. En Montreal estuve 25 años trabajando y dirigí 2.300 obras, prácticamente todo el repertorio clásico. También en Boston dirigí mucho. Sí es cierto que la Quinta de Beethoven, que es la que he dirigido en el FIS, es una de mis piezas favoritas y en compositores: Bach, Mozart, Kodaly, Debussy, Stravinsky... me gustan mucho, pero normalmente mi preferida es la que tengo entre manos.

-No es la primera vez que pasa por el FIS ¿Qué opinión tiene de este festival?

-Estuve hace dos años dirigiendo un concierto en el que tocaba mi mujer (la violinista Chantal Juillet) como solista. Es un placer regresar porque es un festival muy agradable, con una fuerte personalidad y presencia fuerte en Europa. España me gusta muchísimo y disfruto en este país.

-Lleva 50 años con la Royal Philarmonic Orchestra, son casi como un matrimonio bien avenido.

-Tanto como un matrimonio no lo sé, pero me encanta trabajar con esta orquesta porque estos músicos no son funcionarios. No se trata de una orquesta acomodada como otras. Aquí se ganan su dinero si hacen bien su trabajo, si no les despiden. He trabajado con todas las orquestas del Reino Unido con lo cual conozco muy bien el panorama y lo que ofrece la escena en Londres y me encanta trabajar con la Royal Philarmonic porque son unos músicos excelentes.

-¿Cómo son las horas previas a dirigir un concierto? ¿Tiene algún ritual que siga normalmente?

-Dedico tres horas del día a estudiar las partituras, normalmente por las mañanas, y otras tres a ensayar con los músicos por la tarde y eso es todo. Y después del concierto, ayer me fui a cenar con uno de mis mejores amigos españoles, Alfonso Aijón -promotor de Ibermúsica-.

-¿Le ha hado tiempo a visitar Cantabria? Lo digo porque usted es un gran aficionado de la historia y arqueología.

-He estado muy poco tiempo, pero si me he dado un paseo por la playa y también he tenido la oportunidad de comer maravillosamente en un restaurante de El Sardinero. Llegué un día antes del concierto, el domingo, y he aprovechado para descansar antes de volver a Londres.

-Es un gran viajero. ¿Le queda algún país por visitar?

-He estado en 196 países y he dado cuatro veces la vuelta del mundo. Me encanta viajar. Ahora mismo acabo de estar en Australia, Japón y China.

-Dicen que la gente que viaja mucho como es su caso envejece más despacio.

-No sé si viajar hace envejecer más despacio, pero sí afirmo que la gente que no se jubila es la que tarda en hacerlo Es mejor no tener la jubilación en el horizonte y disfrutar todo lo que se pueda. Tengo amigos músicos que estaban deseando jubilarse y por desgracia cuando lo hicieron no pudieron disfrutarlo. Hay que estar activo física e intelectualmente y, sobre todo, ser curioso porque la curiosidad alarga la vida.

-¿La música puede ayudar a cambiar el mundo?

-Esperemos que sí. El mundo ahora no está pasando sus mejores momentos. Cuando vemos los conflictos que está habiendo entre Corea del Norte y Estados Unidos o los de Rusia me gustaría pensar que una buena sonata o una buena sinfonía ayudaría cambiar la situación.

-Si no hubiera sido músico ¿qué profesión le hubiera gustado desempeñar?

-Muchísimas cosas: Médico, matemático, profesor de arte ...y hasta guía turístico.