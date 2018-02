La danza llega este fin de semana al Indifest con las piezas 'Material Inflamable' y 'Asfixia' J. Roces 'Iphigenia en Vallecas', Proyecto Entremares y 'QFWFQ' completarán la programación los días 3 y 4 de marzo EP Miércoles, 21 febrero 2018, 07:20

Los asturianos Seda Compañía de Danza llegarán este próximo fin de semana, 24 y 25 de febrero, al Indifest para presentar dos piezas de danza contemporánea: 'Material Inflamable' y 'Asfixia'. Este proyecto de Escena Miriñaque con el apoyo de la Fundación Santander Creativa (FSC) celebra su decimotercera edición y, como novedad, incorpora la música y las artes plásticas a su programación.

Seda Compañía de Danza nace en Oviedo en enero de 2015 de la mano de Andrea Lebeña como creadora y directora. Su primer montaje como compañía profesional de danza fue 'Vacío', un retrato íntimo e introspectivo de las relaciones humanas actuales

En 'Material Inflamable', primera de las dos propuestas que presentan al Indifest, explicarán a través de la danza que el individuo, en su estado más esencial, disfruta de un microcosmos de serenidad, que puede resultar muy frágil cuando se expone al exterior. La influencia social se comporta como un gas que penetra y se expande en el interior del individuo, lo satura de tal modo que una mínima chispa puede hacerlo estallar.

'Asfixia' es la segunda de una serie de piezas cortas de carácter intimista y personal, donde se ahonda en los sentimientos más profundos y oscuros del individuo. Siguiendo con la temática de 'Vacío', este trabajo coreográfico pretende mostrar cómo la lucha interna e intensa se desarrolla y evoluciona dentro del propio ser. 'Asfixia' pretende envolver al ojo espectador en un nebuloso ambiente donde cada quien debe decidir cómo actuar.

El festival continuará el sábado 3 de marzo con un nuevo montaje escénico, 'Iphigenia en Vallecas', de la compañía madrileña Serena Producciones. María Hervás adapta y protagoniza esta obra con la que Gary Owen obtuvo en 2015 el premio al mejor texto en el Festival de Edimburgo por esta nueva versión del mito griego.

Dirigida por Antonio C. Guijosa, la obra traslada la acción a nuestros días y nos presenta a Ifi, una joven sin recursos que sobrevive como puede en un barrio marginal donde cada vez hay menos de todo. Su encuentro con un exmilitar, del que se enamora, le hará sentir que puede dar un nuevo rumbo a su vida. Sin embargo, no tardará en darse cuenta de qué ven los demás cuando la miran: alguien que no le importa a nadie.

La música volverá al Indifest el domingo 4 de marzo con Proyecto Entremares, una banda que combina a la perfección la música clásica y el jazz, con una fuerte influencia de las músicas atlánticas y el flamenco. El guitarrista Daniel Santos y el clarinetista-saxofonista José Luis Fraga aúnan sus talentos para presentarnos su nuevo disco, Entremares, que evoca las músicas tradicionales de la Península Ibérica, Sudamérica y África occidental.

Clausurará el festival la compañía madrileña Meridional Producciones con la obra QFWFQ. Una historia del Universo. En esta adaptación de Las Cosmicómicas de Italo Calvino, una sencilla familia de campesinos nos cuenta el nacimiento del Universo, la condensación de la materia, la formación de la luz y las estrellas.