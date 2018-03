Desahuciados y periodistas suben a escena La improvisación se adueña de Sala de Tres con un divertido montaje de la compañía Impro Impar 'Solo tú' vuelve a Ábrego con una tragicomedia sobre una vieja barbería LOLA GALLARDO Santander Viernes, 16 marzo 2018, 07:31

La trágica historia del desahucio de una vieja barbería y los relevos generacionales en el mundo de los medios de comunicación llegan este fin de semana a la escena cántabra, junto a un divertido espectáculo de Impro Impar basado en la improvisación o los misterios y asesinatos que cada fin de semana se suceden en El Principal. Un fin de semana también pensado para el público infantil que podrá disfrutar de cuentacuentos y marionetas en el Café de las Artes.

'Wishful' es la historia de un desahucio. Andrés Cavallín inaugura el Festival 'Solo tú' en la Teatrería de Ábrego con esta tragicomedia ambientada en una vieja barbería. Allí, todo se derrumba, todo menos los recuerdos, las falsas ilusiones y las promesas. El viejo barbero está dispuesto a defender su negocio con uñas y dientes para sobrevivir. Un relato que nació en la reciente etapa de la historia de España en la que miles de personas vieron cómo su proyecto de vida se desmoronaba.

Andrés Cavallín construye un mundo de ficción en el que reflexionar de una manera tragicómica sobre esa realidad, y pone en evidencia lo descarnado y falto de escrúpulos de un sistema preocupado solo de que los especuladores hagan caja.

El Café de las Artes tiene una doble propuesta este fin de semana. Mañana presenta 'El Navegante', de la compañía vasca Arimaktore. Es una reflexión sobre el relevo generacional y el papel de los medios de comunicación en la sociedad actual. 'El navegante' introduce al espectador en el mundialmente famoso programa de radio conducido por Ulises que, tras una meteórica carrera cubriendo la actualidad diaria, acaba sus días en un programa nocturno sobre la actualidad en las redes sociales. Su nueva compañera, Yara, de otra generación, aprenderá de él y le discutirá su visión anticuada y llena de tópicos sobre el mundo de las redes. Todo cambiará cuando aparece una noticia de imperiosa actualidad ¿Hay alguien más cubriéndola? ¿Funcionan las otras emisoras? Solo Ulises puede cubrir la que puede ser su última gran exclusiva.

Programación El Café de las Artes. Mañana llega ‘El Navegante’, la nueva producción Arimaktore. A las 20.30 horas. Y el domingo, ‘¿A qué sabe la luna?’, de CamelCat. 12.30 y 17.30 horas. Teatro Salesianos. El humorista Moncho Borrajo presenta su último espectáculo ‘¡Madre mía, cómo está España!’. Mañana, a las 20.30 horas. El Principal. Vuelve ‘Ex’. La dirección del teatro se facilita una vez realizada la reserva en el teléfono 606 897950. Mañana, a las 20.00 horas. Sala de Tres Impro Impar y su espectáculo más gamberro. Hoy y mañana, 21.00 horas. Palacio de Festivales ‘Dirty Dancing, el musical’. Hoy y mañana, a las 18.00 y 22.00 horas y el domingo a las 17.00 y 20.30 horas.

Y el domingo llegan los cuentacuentos y marionetas al Café de las Artes con '¿A qué sabe la luna?', una obra basada en el popular cuento infantil de Grejniec Michael. Se trata de una fábula que enseña la importancia de la cooperación para lograr un objetivo común, sin importar cómo es cada uno. Este montaje está basado en un texto original de Erik Leal y protagonizada por Leire Orbe y Aitor Borobia.

Sala de Tres, el céntrico espacio teatral de Santander, presenta hoy y mañana 'Impro Impar Show', de la compañía Impro Impar. El espectáculo se basa en la improvisación. La función nace a partir de las ideas y los títulos que sugiere el público, sobre las que los actores crean una comedia, a través de juegos que se irán complicando a medida que avanza la historia.

Y el Principal regresa con 'EX', una adaptación de 'El Malentendido' de Albert Camus. La obra, una trama de misterio en torno a un crimen, está interpretada por Arancha de Juan, Paz González, Esther Lastra, Fernando Rebanal y Edy Asenjo. Un hombre rico regresa a su país del que salió siendo niño. Quiere recuperar la relación perdida con su madre y hermana pero éstas han sobrevivido a la guerra, a la miseria y a la desesperación y ya no lo reconocen como no reconocen sus propios afectos. Para ellas es solo un visitante más al que reciben como antes lo han hecho con otros, como una víctima a la que sacrificar para poder seguir adelante.