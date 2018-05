«En todos mis discos siempre he hecho lo que me ha dado la gana» El músico torrelaveguense Nando Agüeros mira al Cantábrico y a Latinoamérica en su nuevo disco. / JAVIER SALAS Nando Agüeros presenta mañana en el Príncipe Felipe de Oviedo su nuevo trabajo, 'Indomable', lleno de alusiones a todo el norte del país AZAHARA VILLACORTA SANTANDER. Sábado, 26 mayo 2018, 07:48

Nando Agüeros (Torrelavega, 1976) acaba de volver a hacerlo: su nuevo videoclip acumula miles de visitas en muy pocos días. Un homenaje esta vez a la tierra vecina que tanto quiere en forma de canción que ha llamado 'El restallar de Asturias', en la que participa el Coro Minero de Turón y que encabeza su nuevo álbum: 'Indomable'. Un trabajo que mañana, a partir de las 20.00 horas, presentará ante su público asturiano en el Auditorio Príncipe Felipe, de Oviedo. El músico protagonizará un gran concierto en el Palacio de Festivales en el que, además de dar a conocer las nuevas canciones, se acompañará de otros amigos músicos que le arroparán en la Sala Argenta.

-¿Por qué 'Indomable'?

-Porque en mis discos siempre he hecho lo que me ha dado la gana, lo que siento. Es la ventaja que tenemos los que no dependemos de una discográfica: que podemos decidir sobre nuestra carrera y experimentar con estilos diferentes, algo que a mí me gusta mucho. Y, además, porque este norte nuestro también es indomable.

-¿Se puede vivir bien de la música fuera del paraguas de una multinacional?

-Metiéndole muchas horas, se sobrevive (ríe).

-¿De alquiler o en régimen de propiedad?

-En mi caso, la propiedad de mi piso, bastante modesto, la comparto con el banco. Date cuenta de que soy autónomo desde hace quince años y un autónomo, desde que se levanta, tiene que estar dándole vueltas a la cabeza para buscarse la vida.

-Imaginará que se lo pregunto por la polémica casa de Iglesias y Montero.

-Me parece bien que cada uno se compre la casa que quiera, pero ahora su discurso es incoherente.

-¿Y el discurso del independentismo catalán?

-Me preocupa lo que está pasando en Cataluña. Afortunadamente, en el norte no tenemos esos problemas. Yo tengo mucho público desde el País Vasco hasta Galicia, así que estoy encantado.

-No es de extrañar: 'El restallar de Asturias' se ha hecho viral.

-Sí. Me han colapsado la página web (otra vez risas). Es un agradecimiento a todo el cariño que me han dado siempre los asturianos.

-Por Asturias andan ahora ocupados en si la 'llingua' debe o no ser oficial.

-Bien por la oficialidad. Lo que hay que hacer cuando se tiene una lengua propia es mimarla , porque la diversidad es riqueza para cualquier pueblo. Además, creo que la lengua de una región y la de la nación pueden convivir perfectamente sin ningún tipo de enfrentamiento.

-Todo esto suena a que lo va a 'petar' en las romerías este verano. En las de Cantabria y también en las de Asturias.

-Ojalá. Estaría muy bien porque hace falta trabayar (ríe).

-En esa primera canción del disco canta a la sidra y a una Asturias dinamitera.

-Es que siempre se ha dicho que Asturias es borracha y dinamitera. Lo de borracha lo quité para no herir ninguna sensibilidad, pero lo de dinamitera lo mantengo.

-Un periódico tituló hace poco: «'Asturias, patria querida' triunfa en 'La voz Australia' sin nadie borracho».

-Pues fíjate hasta dónde llega el poder de Asturias, que va un paisanín y canta el himno con un acento un poco raro en Australia y se escucha en todo el mundo. Se notaba que estaba nervioso, pero me gustó mucho y me pareció emocionante.

-También usted canta al 'Cantábrico' en general en su nuevo álbum, pero además se atreve a ir todavía mucho más lejos y cruzar el charco.

-Sí. Dentro de poco me voy a México a grabar el videoclip de 'Cuando te olvide'. Lo grabaremos en el Tenampa, el gran templo de la música mexicana, donde tantas noches pasaron Chavela Vargas y José Alfredo Jiménez y donde siempre encuentras a Sabina cuando va a México.

-Un tema, por cierto, dedicado a alguien muy especial en su vida.

-A mi hija. Habla de ese momento en el que ya no me quiera tanto a mí y le interesen más otros (ríe).

-¡Pero si solo tiene seis años!

-Sí, pero ya lo estoy pensando. Ella no la ha escuchado porque no la va a entender, pero se la he escrito para cuando la entienda. A ver si, cuando llegue ese momento, me sigue queriendo.

-¿En qué anda ahora esa propuesta de Revilla de que su 'Viento del norte' se convierta en el himno cántabro?

-Yo creo que ya se ha convertido en el himno de todo el norte, porque hay versiones en asturiano, gallego, vasco, inglés y hasta en latín.

-La que se ha atrevido con el himno nacional es Marta Sánchez. ¿Qué dice?

-Que cada uno tiene que hacer lo que le apetezca.