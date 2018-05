«Empecé a dibujar con café por casualidad, a raíz de una baja» 01:30 Juapi posa junto a una de sus obras inacabadas. / Roberto Ruiz El ilustrador madrileño Juapi, con un catálogo de más de 250 obras, cotiza cada vez más alto en el mercado internacional ÁNGELA CASADO Santander Lunes, 21 mayo 2018, 07:05

«En dos años, he dibujado más de 250 obras» explica Juapi (Madrid, 1980), que empezó a dibujar con café a raíz de una baja demasiado larga, en la que decidió experimentar. Ahora, vende sus originales entre 400 euros y 600 euros a fans de todo el mundo. Su temática estrella es el cine.

–¿Por qué empezó a dibujar con café? ¿Cómo se le ocurrió?

–Surgió por casualidad. Me partí la clavícula y tuve que estar seis meses en casa, así que tenía mucho tiempo libre y me propuse hacer cosas nuevas. Empecé a investigar y vi que había gente que hacía pequeñas ilustraciones con café, por lo que me decidí a probar. En once días, dibuje diez ilustraciones. Lo compartí en redes sociales y recibí muchísimos comentarios. Ahora llevo dos años y he hecho más de 250 obras.

–¿Qué proceso sigue para pintar con café?

–Es similar a dibujar con acuarela, aunque tienen propiedades diferentes. La acuarela permite pintar encima y mantener la capa de debajo, pero el café no. Si intentas hacer una segunda capa, el papel se levanta. Por eso, necesitas un planteamiento para saber qué pintar antes y qué pintar después, para que pueda secar bien la zona antes de añadir más cantidad y conseguir profundidad.

–¿Siempre dibuja sobre películas y series?

–En mis obras, dibujo casi siempre sobre cine. Soy fanático de las películas norteamericanas y la ciencia ficción y suelo elegir personajes emblemáticos. Pero pinto todo tipo de cosas, cuando abro el plazo de pedidos, la gente puede solicitar lo que prefiera; he dibujado niños, perros, abuelos... He recibido solicitudes bastante curiosas, como gente que quiere que dibuje el coche que tenía su padre, y ¡hasta una imprenta!

«Que existan personas que copian el estilo de los demás es muy perjudicial y dificulta crecer como artista»

–¿Ha sufrido plagios de sus obras?

–No me han plagiado una obra en concreto, pero sí el estilo. No solo porque lo hagan con café, si no porque intentan copiar mi misma manera de hacerlo, con las mismas manchitas, gotas o difuminados que caracterizan mis dibujos. Es cierto que no consiguen hacerlo igual, porque no saben exáctamente cuál es el procedimiento, pero si lo ve alguien que no controle demasiado puede pensar que es mío. Aunque estos temas de plagios suelen afectar a artistas mucho más famosos y grandes, yo no lo soy aún y no podré llegar a serlo si existe mucha gente que hace lo mismo. Si lo miras por el lado positivo, debería sentirme halagado porque sigan mi manera de trabajar.

–Además de copiar su estilo, ¿es cierto que, en alguna ocasión, han vendido copias de sus obras como si fueran originales?

–Sí, resulta que había personas que me compraban ilustraciones y me pedían que solo les pusiera mi firma, 'Juapi'. Entonces, al cabo de un tiempo, me di cuenta de que existían subastas en internet donde las revendían. Allí, las subían con mi nombre diciendo que eran prints originales, cuando lo que me habían comprado son las copias que llevo a las ferias y vendo por 20 euros. Por cada copia, sacaban entre 100 y 150 euros.

–¿Hay alguna manera de evitar esto?

–Ahora, si vendo online, siempre tiene que ser dedicada con el nombre de la persona que lo compra, o sin firmar. Si me doy cuenta de que intentan revenderlas, puedo hacer un seguimiento a través de las galerías y denunciar a la web que venda mi material sin autorización. A mi me perjudicó especialmente por los originales que tenía en ese momento. Como había copias en internet por 150 euros, las obras originales perdían gran parte de su valor, que en ese momento podía estar en torno a 300 euros.