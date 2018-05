«En España hay prisa por subir a un escenario sin la formación suficiente» La pianista Cristina Presmanes actúa mañana en la Sala Pereda del Palacio de Festivales. / CP La pianista Cristina Premanes, estrena mañana en el Palacio de Festivales, junto al contratenor Christian Gil-Borrelli, 'Kashmiri' un recital con música de compositores homosexuales LOLA GALLARDO Santander Jueves, 24 mayo 2018, 07:22

Es la primera vez que la pianista santanderina Cristina Presmanes se enfrenta a su ciudad en un recital, algo que le pone nerviosa. Mañana, junto al contratenor Christian Gil-Borrelli estrena en el Palacio de Festivales 'Kashmiri', la historia de amor de una compositora y una poeta. Un trabajo en el que repasarán la vida y obra de compositores homosexuales. Junto a ellos, Raúl Arbeloa, director de escena y el artista cántabro Okuda, que se ha encargado de la imagen creativa.

-Viene a actuar a Santander, al Palacio de Festivales, supongo que encontrarse con su familia y amigos entre el público tiene un plus.

-Es lo que más nerviosa me pone. He trabajado cuatro temporadas en el Palacio de Festivales como maestra repetidora de la ópera, pero nunca hice un recital en Santander. Es la primera vez que me enfrento a mi ciudad de una manera profesional. Es una gran responsabilidad.

«En momentos muy duros me senté frente al piano y pensé... esto lo cura todo»

-Estrena 'Kashmiri', un recital que explora la vida y la obra de compositores homosexuales. ¿Cómo surgió el proyecto?

-El contratenor, Christian Gil-Borrelli, es mi alumno en la Escuela Superior de Canto. Es médico y trabaja en temas de salud pública y enfermedades de transmisión sexual. Un día me contó que había analizado la obra de gais y lesbianas, las cartas que se escribían, lo que había oculto en sus obras. Me pareció muy interesante y me contó que siempre había querido ponerlo sobre un escenario y acepté el reto, pero de forma profesional. Me pareció muy interesante. Es la primera vez que propongo un proyecto a Regino Mateo, el director artístico del Palacio de Festivales, y aceptó. Buscamos un director de escena, Raúl Arbeloa y Okuda se subió también al proyecto. Él se encarga de las imágenes y la cartelería. Es la primera vez que dos cántabros fusionan dos artes: pintura y música.

-¿Qué tipo de música se escuchará mañana en el Palacio?

-Desde Benjamin Britten hasta Reynaldo Hahn, Roger Quilter, Francis Poulenc, Ethel Smyth, Amy Woodforde-Finden o Piotr Tchaikovsky. Una figura en el escenario nos relata su historia: una historia de discriminación, de clandestinidad y violencia, pero también de amor. Son autores que dejaron señales a su paso para que su historia saliera un día a la luz. Entre ellos se mandaban cartas, pero no eran públicas. No es un recital al uso, hay una puesta en escena. Es una pequeña obra de teatro que relata cómo se oculta un amor, cuándo te sueltas... todas las etapas que pasan las historias de homosexuales a través de la música. El relato es muy poético hasta llegar al amor, a la historia de 'Kashmiri', que da nombre a este estreno. Su compositora, Amy Woodforde-Finden leyó unos poemas de Laurence Hope (pseudónimo de Adela Florence Nicolson), con quien mantuvo una relación epistolar. Al final se conocieron y descubrió que Laurence Hope era una mujer, se enamoraron y vivieron una historia de amor.

PROGRAMA - El estreno 'Kashmiri' profundiza en la vida y obra de compositores homosexuales. - La música Interpretarán piezas de Benjamin Britten hasta Reynaldo Hahn, Roger Quilter, Francis Poulenc, Ethel Smyth, Amy Woodforde-Finden o Piotr Tchaikovsky. - El lugar Palacio de Festivales. Mañana, a las 20.30 horas.

-¿Y cómo empezó su aventura con la música?

-Desde pequeña siempre quise estudiar música. En el colegio empecé con la guitarra y el solfeo pero quería algo más y mis padres me llevaron al conservatorio. Pasaba horas y horas encima del piano y eso era lo que yo quería. Descubrí que quería dedicarme a la música.

-¿Y qué tiene el piano que no tienen otros instrumentos?

-Es un instrumento sinfónico, que te llena, tiene toda la orquestación.

«Martha Argerich no ha sido una pianista escolástica, su música te llega al corazón»

-¿Tiene alguna manía antes de salir al escenario? ¿Se cuida las manos de forma especial?

-No me cuido nada las manos y debería. La única manía que tengo es pintarme las uñas de los pies de rojo. Es una manía que copié de Martha Argerich, mi ídolo pianístico. Me dejó entrar en su camerino y me contó que se pintaba las uñas de rojo.

-¿Y cómo ve el panorama musical en España?

-Complicado. En la lírica hay mucha prisa. Los teatros quieren cada vez gente más joven, que debute rápido y la formación es pequeña. La gente con 23 años no está lo suficientemente formada, sobre todo en España, porque la formación llega tarde. En España hay prisa por subir a un escenario sin la formación suficiente. Es un mundo difícil y complicado. Los alumnos hacen un gran esfuerzo y es muy difícil que lleguen al mundo profesional. Todos estudian pensando en ser solistas. Al final, la frustración es muy grande. Coordinar el corazón y la frustración es difícil.

-¿Qué nuevos proyectos tiene entre manos?

-Tengo varias ideas con Christian, pero de momento no puedo decir nada. Y tengo pendiente una masterclass en Venecia de zarzuela. Creo que la zarzuela tendría que ser patrimonio, porque la ópera se transmite mejor. Hay que defenderlo más.

-¿Además de Martha Argerich tiene algún otro pianista como referente?

-Martha Argerich es mi ídolo porque no ha sido una pianista escolástica. Siempre interpretó a su manera, y eso es lo que me gusta. Me gustan los pianistas que ofrecen su interpretación personal de la obra y no hacen lo que manda el compositor. Ella siempre ha sido muy libre, quizás no sea lo más ortodoxo, pero su música te llega directa al corazón. Ella siempre se deja llevar por su pasión y se la nota tocando.

-¿Y algún compositor?

-Ahora mismo estoy investigando a fondo la obra de Tchaikovsky y me apasiona. Es fascinante. En un solo acorde descubres un gran dramatismo. Me gusta la música que no es compleja técnicamente pero te llega por la armonización. Tchaikovsky me tiene atrapada.

-¿Qué cualidades debe reunir un buen pianista?

-Disciplina y corazón. Es difícil combinarlas, porque son antítesis, pero es necesario.

-¿Y qué le ha enseñado la música?

-Paz y me ha salvado la vida en muchas ocasiones. En momentos muy duros me senté frente al piano y pensé... esto lo cura todo.

-Ahora se dedica a la educación musical, ¿cree que en España está bien estructurada?

-Habría que empezar con niños más pequeños. Se preocupan mucho por los idiomas, pero no por la música. ¿Cuánta gente sabe leer una partitura? Hay mucho analfabetismo musical. Me parece que todos los colegios deberían tener un coro porque te da paz interior.