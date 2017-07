La experiencia genuina del teatro Gorsy Edu presenta 'El percusionista'. / dm Hilo y Ábrego presentan hasta finales de agosto ocho propuestas en seis escenarios LOLA GALLARDO Santander Miércoles, 19 julio 2017, 08:11

santander. El teatro vuelve en las noches de verano de la mano de dos compañías cántabras: Hilo producciones y Ábrego. Más propuestas, más artistas y el mismo precio -10 euros- para disfrutar de ocho espectáculos en seis escenarios diferentes. La quinta edición del ciclo arranca el 26 de julio en el Palacio de Albaicín (Noja) con 'El corazón de Antígona', de Ábrego Teatro y se cierra con 'Miguel vs Will', de Hilo, el 26 de agosto.

La compañía Ábrego presenta 'El corazón de Antígona', 'La leyenda del fauno y el viaje' y la velada de danza 'Danzando en el río', mientras Hilo propone tres de sus clásicos: 'Criados y bufones', 'Cervantada' y 'Miguel vs Will'. Los espectáculos invitados con 'El percusionista' y 'Todo zancos'. A lo largo del verano, el teatro se desplazará por Enclave Pronillo, el Palacio de Albaicín de Noja, el Centro Cultural el Espolón de Comillas, el Instituto Ataúlfo Argenta de Castro Urdiales, el Teatro Principal de Reinosa y la Teatrería de Ábrego en Oruña de Piélagos. La concejala de Cultura de Santander, Miriam Díaz; el director de la Fundación Santander Creativa (FSC), Marcos Díez; y los responsables de las compañías Ábrego e Hilo, Pati Domenech y Begoña García presentaron el ciclo que cumple cinco años. En este tiempo, se programaron 72 funciones y se presentaron 23 propuestas de las que disfrutaron 10.000 personas. Este año se exhibirán ocho propuestas diferentes en seis municipios, uno más que el año pasado. Otra de las novedades de la actual edición es la obra de teatro gestual 'La leyenda del fauno y el viaje', una pieza de la artista de Costa Rica Mai Rojas que ha cosechado éxitos en Londres, Puerto Rico y Barcelona, además de su país natal. La organización también destacó la pieza de Gorsy Edu titulada 'El percusionista', un viaje por la cultura, la música y la tradición oral africana.

Programa Enclave Pronillo (Santander) 'Cervantada' de Hilo producciones, el 5 de agosto. 'La leyenda del fauno y el viaje' de Mai Rojas, el 12 de agosto. Siete días después, 'El corazón de Antígona', de Ábrego y el 26 de agosto 'Miguel vs. Will', de Hilo. Palacio de Albaicín (Noja) 'El corazón de Antígona', de Ábrego, el 26 de julio. 'Cervantada' de Hilo producciones, llega el 28 de julio y 'Miguel vs Will', de Hilo producciones, el 4 de agosto. 'La leyenda del fauno y el viaje' de Mai Rojas, el 8 de agosto. IES Ataúlfo Argenta (Castro) 'El corazón de Antígona', de Ábrego, llega el 4 de agosto y el día 18 de agosto 'Criados y bufones', de Hilo producciones. Centro Cultural El Espolón (Comillas) 'Cervantada' de Hilo producciones, el 27 de julio y el 3 de agosto 'Miguel vs Will', de Hilo. 'La leyenda del fauno y el viaje' de Mai Rojas, el 10 de agosto y 'El corazón de Antígona', de Ábrego el 17 de agosto. Gorsy Edu presenta 'El percusionisa', el 24 de agosto. La Teatrería de Ábrego (Oruña) Velada de danza contemporánea, los días 2 y 3 de agosto. 'La leyenda del fauno y el viaje' de Mai Rojas, el 9 de agosto. El 16 de agosto llega 'El corazón de Antígona', de Ábrego y Gorsy Edu cierra el 23 de agosto con su montaje 'El percusionista'. Teatro Principal (Reinosa) 'El corazón de Antígona', de Ábrego, llega el 5 de agosto y 'Criados y bufones', de Hilo producciones, el 19 de agosto.

La literatura también estará muy presente en el teatro con 'Miguel vs Will', una revisión de textos de Miguel de Cervantes y William Shakespeare, en donde los espectadores, al finalizar la obra, deciden quién gana la batalla o 'Cervantada', el viaje de Sancho Panza por el universo cervantin menos conocido.

La danza vuelve a estar presente con 'Danzando en el río', un espectáculo que incluye tres exhibiciones de quince minutos de duración de Alberto Pineda, Babirusa y Mymadder en el Teatrería de Ábrego de Oruña de Piélagos.

Begoña García recordó que se trata de una iniciativa de carácter transversal en los ámbitos del ocio, la cultura y el turismo que pretende dinamizar todos los sectores del tejido sociocultural en los municipios a los que viaja.

La compañía de Teatro Ábrego es la encargada de inaugurar el ciclo el próximo día 26 con 'El corazón de Antígona', una revisión de todas la antígonas de la historia del teatro protagonizada por María Vidal y dirigida por Pati Domenech. La muerte de Antígona se plantea no como el final de una tragedia, sino como el desencadenante de un movimiento de repulsa que pone en tela de juicio la manipulación de las esferas dominantes en los procesos políticos, militares y económicos. La compañía plantea el montaje como un elemento de reflexión que implica una toma de postura firme en la defensa de los derechos individuales como derecho humanos.

Esta compañía, con sede en Oruña, también presenta 'La leyenda del fauno y el viaje', una sinfonía visual en dos movimientos que engloba la belleza plástica de la danza y la elocuencia narrativa del teatro. Un pintor es seducido por la idea de crear un cuadro tan vivo que tome vida y eche a andar. Fantasía y realidad se mezclan en un viaje surrealista a través de la imaginación, los sueños y los recuerdos del artista. Y también Ábrego presenta la pieza 'Danzando en el río', un espectáculo de danza contemporánea.

Hilo producciones acerca al ciclo de teatro 'Criados y bufones', una comedia creada en homenaje a los actores secundarios. Y una declaración de amor al mejor dramaturgo de todos los tiempos: William Shakespeare. En 'Miguel vs Will', los textos de Cervantes y Shakespeare entran en competición y será el público el encargado de decidir quién gana. 'Cervantada' es un homenaje al mayor escritor en lengua castellana. A través de Sancho Panza propone un viaje por toda la producción cervantina menos conocida: teatro y poesía.

A ellos se suma la propuesta de Gorsy Edu 'El percusionista', que descubrirá la cultura africana y 'Todo zancos', un montaje de Carlos Sosa, un artista callejero uruguayo de fama internacional que trabajó en El Circo del Sol.