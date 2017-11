La experiencia ‘Entre versos y Marsillach’ Nueve usuarios del Centro Social de Mayores de Camargo debutaron ayer como actores Javier Cotera ROSA RUIZ Santander Sábado, 25 noviembre 2017, 08:02

Estaban nerviosos, pero encantados de vivir una experiencia que, aseguran, nunca van a olvidar y de eso, precisamente se trataba, de potenciar la memoria, de estimular el cerebro de favorecer el trabajo en equipo de un grupo de nueve personas, usuarios todos ellos del Centro de Mayores de Camargo que anoche demostraron en el Palacio de Exposiciones que están más jóvenes que nunca y que a ilusión y tesón no hay quien les gane. Ellos fueron los principales protagonistas de una función única, que lleva por título ‘Entre versos y Marsillach’ y que ha sido posible gracias a un programa de la Compañía de Blanca Marsillach y ‘la Caixa’, una iniciativa que se ha desarrollado en 19 ciudades españoles y que ayer puso el punto final en Santander.

Los protagonistas: Blas Claramunt, María Vaz, Ángela Luis, Mercedes Vila, Mercedes Fernández, Sira Cagigas, Jacinta Teja, Santi Saez y Joaquín Pérez llevaban cinco días ensayando este espectáculo que también ha servido para recordar a Adolfo Marsillach, adaptando uno de los montajes que él realizó en 1997 como homenaje a los grandes poetas del Siglo de Oro español. Entonces se acompañó en el escenario de Amparo Rivelles y María Jesús Valdés. Las interpretaciones de anoche también despertaron grandes aplausos del público.

El espectáculo forma parte del proyecto de artes escénicas que la compañía de Blanca Marsillach y la Caixa han realizado en toda España para la Tercera Edad

El lunes se desplazaron hasta Camargo varios miembros de la compañía, entre ellos la actriz Mónica Buiza, para enseñarlos a declamar en verso y desenvolverse sobre un escenario. Todos ellos forman parte del Taller de Grandes Lectores del centro en el que desde hace un mes se han ido leyendo y contextualizando las obras. Piezas como ‘Poderoso caballero es don dinero’, de Francisco Quevedo; ‘Sonetos’, de Lope de Vega; ‘Que se nos va la Pascua y Letrillas’ de Góngora; ‘Canciones’, de San Juan de la Cruz e incluso la ‘Elegía’ de Miguel Hernández porque aunque la mayor parte de los autores pertenecen al Siglo de Oro, también se ha querido añadir alguna pieza del siglo XIV y de la Generación del 27.

Tras los ensayos llegó el gran día, que empezó bien temprano para ellos, pues a la experiencia de debutar como actores, también vivieron la de participar en una rueda de prensa y someterse a las preguntas de los periodistas y al habitual pase gráfico propio de un estreno. Estuvieron acompañados por César Gil, director de Instituciones CaixaBank; María Gil, técnica del Programa de Personas Mayores de la Obra Social ‘la Caixa’, Mónica Buiza, que ha trabajado como codirectora del montaje y Blanca Marsillach, directora, quien también asistió a los últimos ensayos y les ofreció sus valiosos consejos.

«Trabajamos para dar oportunidades a las personas mayores de vivir su envejecimiento con compromiso y motivaciones, y para que muestren su papel activo en nuestra sociedad, conectados y con proyectos y retos que afrontar», afirmó María José Gil, quien también se encargó de dar la bienvenida a los demás asistentes.

César Gil recordó que en ‘la Caixa’ dos tercios del presupuesto de la Obra Social se destina a proyectos sociales y el resto va para la investigación y las actividades culturales. «Hoy se junta lo social, con los programas que desarrollamos en los centros de mayores, con lo cultural», señaló.

Javier Cotera

A Blanca Marsillach le tocó recordar a su padre, «que nunca pudo imaginar que lo que hizo hace 25 años pudiera tener este alcance» y tuvo palabras para los mayores participantes en el montaje. «A vosotros os debamos todo. Nos habéis enseñado a sumar vida a los años y no años a la vida», les aseguró al tiempo que les retaba a «no quedaros sentados en el sofá».

Por su parte, Mónica Buiza explicó algunos detalles de los ensayos. «He aprendido muchísimo. Seguramente más que vosotros de mí. En toda esta gira he conocido a más de 200 personas y por desgracia algunas ya no están aquí. Eso demuestra que la vida es un instante y que lo que importa es el aquí y el ahora. Vosotros estáis llenos de instantes que me habéis regalado durante esta experiencia».

Tras los organizadores los participantes en esta experiencia fueron los encargados de explicar como la habían vivido. Para Mercedes Vila ha sido «como volver a los tiempos del colegio» y a Joaquín Pérez le ha servido para «aprender a meterme dentro del personaje y, sobre todo, para recordar a Adolfo Marsillach al que adoraba porque fue un hombre que hizo mucho bien a la sociedad».

Blas Claramunt se sentía agradecido, un sentimiento que compartieron Sira Cagigas y Jacinta Teja. «Mónica me ha hecho una artista», bromeaba esta última.

María Vaz cree que el proyecto ha sido único y Ángela Luis está feliz de haber compartido escenario «con estos artistazos».

Desde su estreno en junio de 2016 en CaixaForum Barcelona, más de 200 personas mayores han participado en la iniciativa ya que el elenco ha cambiado en cada representación; los actores y actrices han sido seleccionados en los centros propios y en convenio que el Programa de Personas Mayores de la Obra Social ‘la Caixa’ tiene por todo el territorio.