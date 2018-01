La Filmoteca recorre la filmografía de Fred Astaire y Ginger Rogers 'Sombrero de copa'. Una de las parejas más famosas de la historia del cine se une a los ciclos de Huston y Bogart. Bonifaz acogerá a final de mes a los directores José Ovejero y Edurne Portela con su documental 'Vida y ficción' GUILLERMO BALBONA SANTANDER. Lunes, 29 enero 2018, 07:31

El estreno de 'El joven Karl Marx', un biopic alemán de Raoul Peck sobre las ideas del filósofo, su vigencia y sus combates dialécticos, con un reparto encabezado por August Diehl y Stefan Konarske, es una de las referencias de la Filmoteca de febrero. La continuidad de algunos de los ciclos, el cineasta John Huston con su excelsa filmografía y las 'segundas oportunidades' acaparan el programa de proyecciones de Bonifaz que arranca este miércoles. No obstante la gran novedad reside en la revisión de las películas que forjaron el mito de unas de las parejas cinematográficas de la historia: Fred Astaire y Ginger Rogers. Aunque trabajaron por separado, el tándem construyó para la pantalla una profusa serie de vitalistas y jubilosas coreografías.

Además entre las sesiones de Cine Club la Filmoteca ha organizado un encuentro con José Ovejero y Edurne Portela, autores del documental 'Vida y ficción', edificado a partir del testimonio de una serie de escritores españoles, de Rosa Montero a Marta Sanz, de Manuel Vilas a Cristina Fernández Cubas. Ginger y Fred, los nombres que luego escogiera Fellini en una de sus películas más famosas, en realidad una declaración de amor al mundo del espectáculo, hicieron su primera película en 1933. Durante esa década protagonizaron más de una decena de películas para la RKO. Fred rompió la pareja y ya no volvieron a verse en pantalla hasta los cincuenta.

PROGRAMA/CICLOS uPrimera semana. Del 30 de enero al 4 de febrero 'Perfectos desconocidos'. 'Sangre fácil'. 'La jungla de asfalto'. Y 'Muchos hijos, un mono y un castillo' . uCiclos y apartados del mes de enero Estrenos - Humphrey Bogart - John Huston. Cine negro. Astaire & Rogers - La segunda oportunidad. Europa.

Complicidad y glamour, los fotogramas convertidos en pista de baile, y detrás ese aire de art decó en blanco y negro, mientras suena Gershwin o Irving Berlin.

De 'La alegre divorciada' a 'Sombrero de copa', la comedia musical creció en popularidad hasta generar auténticos iconos de la historia del cine, gracias a esta pareja. Ya saben, gloriosos números de baile, magníficas canciones, de 'Cheek to cheek' a 'Its' this a lovely day to be caught in the rain', entre toques de elegancia y magia de los personajes. El itinerario para seguir la estela de esta pareja es muy diverso: por ejemplo, de 'Flying Down to Rio', la primera película musical de ambos, donde los bailes son muy diversos y atractivos por sus juegos rítmicos; a 'Roberta', una de las películas musicales de la pareja que más adaptaciones ha tenido en el cine y teatro y exitoso musical en Broadway, en la cual aparece uno de los bailes más clásicos y románticos de Astaire y Rogers, 'Smoke gets in your eyes'; pasando por 'Top hat' que posee una de las mejores y más famosas escenas de ambos: 'Cheek to Cheek'.

Además, la programación de este mes viene salpicada por títulos clásicos y recientes estrenos: 'El tesoro de Sierra Madre', 'Atraco perfecto', 'Sangre sabia', 'Molly's game', 'Casablanca', 'Los archivos del Pentágono' y 'Fat City' son algunos de ellos.

Y en el Cine Club la citada 'Vida y ficción', un mosaico de dieciséis escritores hablando, durante tres o cuatro minutos cada uno, sobre un tema fundamental en su literatura. La ambientación es muy diversa: autores que pasean a sus perros por la sierra; escritores en la cama con su pareja; perdidos en un desierto... José Ovejero, director y la escritora Edurne Portela, en este caso guionista, seleccionaron una serie de conversaciones con autores que escriben en España o tienen una relación muy estrecha con el país, caso de Rosa Montero, Marta Sanz, Antonio Orejudo, Juan Gabriel Vásquez, Luisgé Martín o Cristina Fernández Cubas. De manera espontánea y desenfadada afloran cuestiones como ¿por qué escribimos, todavía?

«Una forma de estar en el mundo o de escapar de él; un territorio de desahogo; una vía para la rebelión y la lucha; o para curar traumas, individuales y colectivos». Las razones para escribir vertebran el documental en el que la voz en off de Ovejero guía al espectador. Rodado con una sola cámara, sin técnicos de sonido ni luces, el filme da prioridad a conseguir «la cercanía y la confianza con los escritores». Rafael Reig, Sergio del Molin, Andrés Neuman, Ana Merino, Juan Carlos Méndez Guédez, Hipólito Navarro, Sara Mesa, Fernando Royuela, Aixa de la Cruz y Juan Gabriel Vásquez completan la nómina que participa en un documental que no se concibió como «un panorama de la literatura contemporánea, pero sí como una buena muestra, amplia y plural».