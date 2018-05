«Uní el grafiti y Dragon Ball porque son mis dos pasiones» El artista Sergio Jiménez, en una pausa del grafiti que elaboró en Cantabria Alternativa. / Roberto Ruiz El artista hizo ayer una exhibición en directo, con Vegeta como protagonista, en la Zona Taller del salón del ocio ÁNGELA CASADO Santander Sábado, 19 mayo 2018, 23:07

«Dragon Ball tiene tantas imágenes míticas que nunca me falta inspiración», explica Sergio Jiménez (Segovia, 1983), más conocido como Graffiti Corporation. Aunque su pasión por el anime comenzó en la niñez, no fue hasta hace año y medio cuando decidió unirlo a su otro hobby, el grafiti. Ahora, es considerado uno de los mejores dibujantes del anime protagonizado por Goku a nivel nacional.

–¿Cómo comenzó a hacer grafitis sobre Dragon Ball?

–Me gusta la serie desde que tenía siete años y el grafiti desde que tenía dieciséis, así que en 2016 me decidí a unir ambas pasiones. Son las dos cosas que más me gustan en la vida. Siempre que tengo tiempo libre, dibujo sobre este manga.

–Se le considera uno de los mejores dibujantes de este anime en España, ¿cómo ha llegado a ser tan conocido?

Después de varios meses dibujando sobre ello, pensé que sería buena idea grabar vídeos enseñando el proceso de cada grafiti y comentando algunas curiosidades de los personajes y las tramas elegidas. Así que empecé a compartir contenido en redes sociales y, poco a poco, empecé a tener más seguidores. Esto ayudó a que me fueran surgiendo más proyectos y que algunas empresas contactasen conmigo para hacerles murales y dibujos.

–¿Cuánto tiempo le dedica a cada obra?

–Un dibujo sencillo que no requiera de mucho detalle me lleva en torno a cuatro horas. Aunque depende de muchos factores, como el tamaño o la complejidad del diseño. En esta técnica, una imagen más grande facilita el trabajo, ya que se pinta muy rápido. Sin embargo, si es pequeño y necesita detalles, se complica porque hay que ser muy meticuloso.

–¿Cómo se inspira? ¿Le resulta complicado, al centrarse siempre en el mismo anime?

–Dragon Ball tiene muchísimos momentos míticos, como el sacrificio de Vegeta o su enfrentamiento final con Goku. Yo me inspiro mucho en ellos y, para que sean más originales, les doy algún toque de grafiti, como goteras. El anime es muy largo y tiene varias fases, como 'Z', 'GT' o 'Super', así que la inspiración está por todas partes y tengo miles de imágenes entre las que elegir.

–¿Qué pasos sigue para realizar cada obra?

–Elijo una imagen que me convenza y después ideo la proporción. Puede que el diseño seleccionado sea horizontal, pero que el resultado que quiero quede más vistoso en vertical, por lo que debo adaptarlo y pensar bien en cómo quedará una vez terminado. Después, tengo que tener mucho cuidado al dibujar las líneas externas, para que todo quede proporcionado. Es un paso fundamental del proceso. Por último, le doy color.

–¿Dibuja sobre alguna otra temática o tiene pensado hacerlo?

–Este es mi hobby y siempre que tengo tiempo dibujo sobre Dragon Ball. Es cierto que, a nivel profesional, me dedico a hacer murales para tiendas, empresas y todo tipo de espacios cerrados, por lo que me adapto a lo que me pide el cliente. Cuando empecé a hacer grafiti, mi estilo preferido era el realista y el 3D, que tuviese volumen. Con el paso de los años, los dejé por falta de tiempo y ahora lo he retomado con Goku y compañía.

–¿Qué consejo le daría a alguien que quiera empezar a dibujar con esta técnica?

–Al igual que en cualquier otra técnica de dibujo, como el óleo o la acuarela, el mejor consejo es que le dediques todo el tiempo que puedas. El grafiti, como cada especialidad artística, tiene sus normas y sus características propias, así que lo importante es hacerlo una y otra vez hasta cogerle el truco.