La gran fiesta de la música en Santander Cantantes, virtuosos de todos los instrumentos y Dj's se unen en el escenario para repasar los grandes 'hits' de la música. / M. H. N. L. El show 'Music Has No Limits' llega este viernes al Palacio de Festivales en su primera vista a Cantabria con treinta artistas sobre el escenario | Evoca desde la Ópera de París hasta una fiesta en Ibiza o en un club de jazz LOLA GALLARDO Santander Jueves, 1 febrero 2018, 07:09

Es la gran fiesta de la música. Sin fronteras y con total libertad. El show 'Music Has No Limits' llega este viernes por primera vez a Cantabria. Será en el Palacio de Festivales (21.00 horas). Un espectáculo que evoca una noche en la Ópera de París, la fiesta dance de un club ibicenco, el calor de un local de jazz en Nueva Orleans o la energía de un macroconcierto de rock.

Treinta artistas sobre el escenario que enlazarán piezas maestras de la música clásica con funk, góspel, rap y heavy metal, sopranos intepretando arias de ópera y éxitos de house. Cantantes, virtuosos de los instrumentos y expertos Dj's se unirán en el escenario y repasarán los 'hits' de estrellas como Michael Jackson, U2, David Guetta, Lady Gaga, Adele, Queen, Guns 'N' Roses, Bruno Mars o The Police mezclados con compositores clásicos como Giacomo Puccini o Johann Sebastian Bach.

El espectáculo nació de la pasión de un grupo de artistas que tenían en común su rechazo a los límites tradicionales que se usan en el mundo de la música, donde todo encaja en estilos, épocas, artistas o zonas geográficas. Para ellos, la música es libertad. Sin embargo, no ha sido un camino fácil. Más bien, todo lo contrario. Cerca de dos meses ha durado la campaña realizada a través de internet para captar cantantes, músicos y técnicos en Europa, América del Norte y del Sur. En total, unas 2.000 personas pasaron por los distintos castings y se seleccionaron a más de un centenar de artistas y técnicos. Treinta son los que rotan con la gira que recorre actualmente España. De Santander, el espectáculo viajará a Madrid.

Unas 2.000 personas pasaron por los castings. Treinta están en la gira que este viernes llega a Santander

«Desde que creamos la compañía teníamos entre nuestros objetivos la puesta en marcha del Centro Internacional de Talento y convertirnos en una plataforma para virtuosos, músicos, cantantes de todo el mundo». Así lo explica Tomás Aldás, productor del espectáculo. Pero identificar al equipo no ha resultado nada fácil. Los artistas no solo cántan o tocan instrumentos, también debían tener capacidad para comunicar la energía y la magia que impregna este show.

Por eso, uno de los requisitos es que cada persona que se incorpora al equipo artístico tiene que mirar primero con ojos de espectador. «Damos mucha importancia a que todo el equipo haya visto el show desde la platea. Por mucho que expliquemos cómo queremos que suene, qué tiene que hacer un artista, en qué momento, y por qué, sólo entenderá el efecto que queremos lograr en el público viendo el espectáculo como uno más entre el público. Tienes que vivir ese momento para comprenderlo, para sentirlo». El portavoz de 'Music Has No Limits' explica también que una parte de los artistas proceden de las escuelas más prestigiosas en formación académica, que se unen a autodidactas con un gran talento para la producción o la interpretación, e incluso artistas callejeros. Varios de los integrantes del espectáculo han trabajado en grandes orquestas o con estrellas internacionales. Completan el equipo especialistas en producción, escenografía, coreografía... Todos ayudan a crear la «magia» de 'Music Has No limits' en cada representación.

Estas son parte de las novedades que el espectáculo va a mostrar mañana en el Palacio de Festivales. «'Music Has No limits' es una criatura viva que no para de crecer. Actualizamos el show de manera constante, añadimos nuevas canciones al repertorio, nuevos efectos, nuevas sorpresas, mejoras técnicas... La esencia siempre se mantiene, pero el espectáculo es diferente cada día. Nos hemos propuesto el reto de romper los esquemas del mundo de la música con un montaje que nadie más ofrece», finaliza Aldás.

El resultado final es un espectáculo que impacta a públicos de todas las edades, grandes y mayores, que se levantan de sus butacas bailando a los pocos minutos de que empiece cada representación.

Diseñado en torno al concepto 'la playlist de tu vida', el espectáculo recorre grandes canciones de la música de todos los tiempos, que están grabadas en la memoria colectiva, imprimiendo sobre ellas una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente, envueltas en la escenografía de los espectáculos de Las Vegas, Broadway o el West End londinense.