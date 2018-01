«Cantar delante del Rey junto a 170 músicos es un privilegio» Los solistas cántabros Carol Martín y David Argos participan este viernes en el concierto solidario 'Homenaje a los deportistas españoles' que se celebra en Madrid| El Rey acaba de confirmar su asistencia al evento ANA DEL CASTILLO Santander Miércoles, 24 enero 2018, 11:37

Cuando Fredy Mercuri ordenó las primeras notas de ‘We are the champions’ -hace ya 40 años- pensando en el Manchester United no sabía que se convertiría en el himno oficial de toda competición. La música siempre ha estado ligada al deporte, por no mencionar las disciplinas en las que los deportistas tienen que seguir directamente los compases de una pieza musical, como la gimnasia rítmica, la natación sincronizada o el patinaje artístico.

Música y deporte se unirán de nuevo este viernes, 26 de enero, en el concierto solidario ‘Homenaje a los deportistas españoles’ que se celebrará en el teatro MIRA de Pozuelo de Alarcón (Madrid) cuyo objetivo es recaudar fondos para ayudar a otros deportistas -sin capacidades económicas- a alcanzar sus metas. En el evento habrá una nutrida representación cántabra, no solo por parte de los atletas Ruth Beitia o Jan Abascal, también los cantantes Carol Martín y David Argos y los instrumentistas Javier García Escudero y Dani Simons, que formarán parte del elenco de músicos.

El evento está organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria y de la Fundación Ecomar y cuenta con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, del Comité Olímpico Español y la Corporación RTVE. El Rey Felipe VI acaba de confirmar su asistencia al concierto.

Los oros olímpicos Ruth Beitia, Fermín Cacho, Jan Abascal, Mercedes Coghen, Theresa Zabell o Faustino Reyes también acudirán a la cita en la capital de España junto a otros campeones del mundo y medallistas olímpicos como Abel Antón, Emilio de Villota, Joan Lino, Herminio Menéndez, Jennifer Pareja o Natalia Vía-Dufresne, entre otros.

«A mí la canción que más me gusta es el himno de España que escuché el 8 de agosto de 1992. Es una emoción para todos nosotros juntarnos y vernos otra vez. El deporte y la música van juntos», dijo Fermín Cacho en la presentación del evento. El concierto correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica y el coro de RTVE y estará bajo las órdenes del director de la Banda Municipal de Santander, de Vicent Pelechano, responsable de las partituras y arreglos. Dos solistas cántabros, Carol Martín y David Argos viajarán también a Madrid para poner voz a algunos de los temas del repertorio, que incluirá himnos y composiciones que han sido protagonistas en las ceremonias de los Juegos Olímpicos.

La artista cántabra Carol Martín. / DM

Martín será la voz de temas como 'Simply the Best', de Tina Turner; 'The flame' de Tina Arena, tema que fue el himno de los Juegos Olímpicos de Sidney en el año 2000; y 'One moment in time' de Whitney Houston. Por su parte, Argos interpetará 'Imagine', de John Lennon y 'Héroes' de David Bowie. Juntos cantarán una versión de rumba de 'Amigos para siempre', el tema interpretado por José Carreras y Sarah Brightman escrito para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

El repertorio también dejará lugar a tres piezas del compositor John Williams escritas para las ceremonias de Los Ángeles 1984, Seúl 1988 y Salt Lake City 2002. Williams es autor de las bandas sonoras de 'Tiburón', 'Superman', 'E.T', 'Indiana Jones', 'La lista de Schindler', 'Harry Potter' o 'La Guerra de las Galaxias', entre otras.

Martín y Argos viajarán a Madrid junto a los también cántabro Javier García Escudero (guitarra) y Dani Simons (bajo) para la parte eléctrica de los temas.

«Cantar delante del Rey y delante de todos esos deportistas de élite es un auténtico honor y un privilegio», dice la cantante Carol Martín, que se emociona al pensar que se subirá al escenario junto a 170 músicos para interpretar los temas que le han asignado: «Es una experiencia irrepetible».

Las entradas para el concierto tienen un precio de 30 euros y la organización ha habilitado una fila ‘cero’ para aquellas personas que no puedan hacer frente a la entrada y quieran dar una donación.