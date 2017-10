Tiene que haber una ventana Javier Vila, en una composición con su autorretrato, dirige el espacio santanderino La Caverna de la Luz. / Javier Vila La sala que difunde la fotografía desde un pequeño local de la calle del Sol, apura su proyecto 'Ignotos'. En 2018, Lidia Gil comisariará una exposición Doce artistas aún por descubrir se asoman al escaparate de La Caverna de la Luz MADA MARTÍNEZ SANTANDER. Miércoles, 18 octubre 2017, 18:15

El escaparate-expositor de La Caverna de la Luz se ha convertido este año en una ventana al trabajo de una serie de fotógrafos que están por descubrirse, por desvelar su punto de vista. Javier Vila, al frente de La Caverna, un proyecto que difunde la fotografía desde un pequeño local de la calle de Sol, ha decidido dedicar la programación de 2017 a una serie de artistas 'Ignotos' que han podido mostrar un ejemplo de su trabajo a los asiduos al local y a los libres viandantes. Vila ha sido fiel al planteamiento expositivo de La Caverna: el primer jueves del mes se inaugura la pequeña muestra -una foto en el escaparate, que muchos fotógrafos, además, intervienen y visten con elementos vinculados a la imagen-, que se prolonga durante el mes completo. Así hasta doce veces, doce miradas sobre las cosas, en este caso, fuertemente vinculadas con la región.

Octubre es el mes de la ignota Sara Núñez y sus autorretratos en blanco y negro. La Caverna la considera «heredera de la mirada de Vivian Maier». Le seguirá en noviembre Arantxa Cobo, y cerrará el año Helena Garay. Hasta la fecha, otros nueve fotógrafos cántabros o ligados a la región han expuesto su trabajo: Javi Arias; Maxi del Campo y María José Arce; Ana Martín; Jesús Alberto Pérez Castaños; María de las Casas; Belén de Benito; Jesús Sánchez Fernández; Juan García Negrete, y Marieta Laínz. Las propuestas, de temática libre, han sido diversas: desde la concreción e intimidad de 'El vestido', de María de las Casas, hasta el homenaje a las cubiertas de la discográfica ECM, de Jesús Sánchez . «Hay mucho potencial en estos ignotos», señala Javier Vila, satisfecho con la selección, y con idea de repetir el proyecto en el futuro.

En un futuro cercano, Lidia Gil será la comisaria del proyecto que ocupe La Caverna a lo largo de 2018. Ella se encargará de la selección de los fotógrafos y de dar contexto a los trabajos. La experiencia del 'comisariado' es positiva para Vila, quien ya ha colaborado de esta manera con la crítica de arte e historiadora Marta Mantecón, y con Manuela Alonso, encargada del Centro de la Imagen de Santander (CDIS). «El comisariato amplía y enriquece el proyecto, la mirada, da pie a que entren en La Caverna personas distintas», indica Vila.

El proyectos de los 'Ignotos' sigue la línea de trabajo de La Caverna. El mayor cambio que se ha producido en 2017 es la parte del coleccionismo. Antes se editaban más de una treintena de carpetas con el trabajo de los artistas, ahora solo un par. «El coleccionismo no ha acabado funcionar. Parece como si no hubiera coleccionismo en el mercado menor». Por lo demás, el espíritu es el mismo que ha inspirado a Vila desde principios de la década.

Entre 2010 y 2015, La Caverna hizo de su ventana acristalada un expositor 24 horas abierto. Cada año constituyó una tema, un contexto, un hilo del que tirar. Por ese escaparate han pasado los trabajos de fotógrafos consagrados, de fotoperiodistas y artistas varios: desde Domingo Venero a Pablo Hojas, de Jorge Fernández a María Gorbeña. En 2013, Marta Mantecón propuso su 'Jaque al ojo', y en él participaron Hondartza Fraga, Tamara García, Fernando Navarro Vejo o María María Acha-Kutscher. En 2014, Manuela Alonso trabajó con la vuelta al archivo fotográfico, y entonces el escaparate se llenó con el trabajo de autores contemporáneos y autores ya fallecidos, como por ejemplo Piedad Isla o al Fondo José Uzcudun.

En 2015, Vila se dedicó al proyecto postal 'Yo estuve aquí'. El planteamiento volvía a ser sencillo e implicaba al espectador, al ciudadano: cada participante tenía que hacer una copia o descargar la imagen del reverso de una postal donde se indicaba la dirección de La Caverna. Por el otro lado era necesario pegar una fotografía (que enlazase con ese 'yo estuve aquí') y enviarla por correo. Vila recibió más de cien postales de todas las partes de España y del mundo, una incluso del fotógrafo Bernard Plossu.

Tras un parón en 2016, La Caverna retomó la actividad expositiva este año. «Fue una vuelta al proyecto original, a dar visibilidad -al mundo en general, al de la fotografía en particular; en las redes sociales- a gente que hace cosas maravillosas, gente que tiene que verse y exponerse». Los proyectos se mueven entre la libertad temática y la reflexión. «La foto me interesa como medio de expresión personal pero siempre con reflexión. Y los fotógrafos que llegan a La Caverna siguen esa idea».

En 'Ignotos' hace exactamente lo mismo: «Tiene que haber una ventana para el fotógrafo ignoto, para ese fotógrafo al que hay que conocer. Siempre tiene que haber una ventana».