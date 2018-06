Un «intelectual clave» para el arte cántabro

Cantabria llora la pérdida de Manuel Arce, fallecido el pasado jueves en Santander a los 90 años. Escritor, poeta, editor, histórico galerista.... su trabajo en pro del arte contemporáneo desde la librería galería Sur fue un referente para el entramado cultural de la región. Siguiendo sus deseos, sus restos mortales fueron incinerados ayer en Santander durante un acto íntimo y privado al que asistieron sus más allegados, si bien, su familia quiere agradecer todos los mensajes de condolencias y el cariño recibido por parte de una gran parte de la sociedad cántabra.

Creadores y galeristas quisieron compartir ayer algunos de los recuerdos que atesoran de este referente y de lo que su espacio supuso para sus carreras, bien porque fue un lugar inspirador o porque acogió sus primeras exposiciones.

Los galeristas de la ciudad, como colectivo, manifestaron su sincero reconocimiento y «desolación» por la pérdida del que consideran como «una de las figuras claves del galerismo y de la cultura española».

La asociación, que está formada por las galerías Juan Silió, Estela Docal, Espiral, JosédelaFuente, Espacio Alexandra y Siboney, reconoció que «las galerías de Cantabria estaremos siempre en deuda a su persona, a su trabajo, y a la galería Sur, ya que si hoy existe en nuestra ciudad un tejido galerístico, si existen coleccionistas de arte, se lo debemos en una parte muy fundamental a esos 42 años de actividad ininterrumpida de Sur». La asociación de galeristas de Cantabria también recordó «su buen criterio para seleccionar a los artistas, su código ético y su saber hacer, que ha significado que nosotros podemos desarrollar su misma profesión».

Entre los artistas, Pedro Sobrado aseguró que «a Arce debo una gran parte de mi carrera, pues mi primera gran exposición individual, en el año 1959, fue en su galería». Sobrado recuerda que cuando aún no tenía muy claro si dedicarse a pintar o no, decidió mostrar sus cuadros a Arce para conocer su opinión. «Según los vio me propuso hacer una exposición y tuvo tanto éxito que fue el 'empujón' que necesitaba». Sobrado define a Manuel Arce fue el «un gran intelectual» y un «hombre con una gran visión que supo convertir su espacio en un referente en este país».

Las instituciones destacan su «compromiso» con la región La Universidad de Cantabria (UC), por medio de su rector Ángel Pazos, se unió ayer a las condolencias por el fallecimiento de Manuel Arce, «un gran ser humano y un gran creador», que además fue el primer presidente del Consejo Social de la UC entre finales de 1985 y 1997. «Bajo su mandato se crearon los Premios Literarios que llevan su nombre y animó a la adquisición de obras pictóricas que actualmente se exponen en el Pabellón de Gobierno de la UC». Pazos también recordó que la Universidad celebró en el año 2014 la exposición 'De la modernidad al informalismo. Diálogos plásticos Manuel Arce, Jaime Sordo», una gran muestra que reunió algunas de las piezas más apreciadas de las colecciones privadas de ambos coleccionistas. También el Parlamento regional, por medio de su presidenta, Dolores Gorostiaga, lamentó el fallecimiento «de este referente de la cultura en Cantabria». «Los grandes hombres como Manuel Arce que han aportado tanto al acervo colectivo y han demostrado que el arte tiene una proyección y una utilidad social indiscutible y enriquecedora, se merecen todo nuestro respeto y reconocimiento». Gorostiaga recordó «su extensa y variada obra, pero de forma especial su caracter agitador y de apertura hacia las nuevas propuestas artísticas y culturales». Desde el Ayuntamiento de Santander, la alcaldesa Gema Igual, destacó el compromiso de Manuel Arce con una ciudad en la que creció y vivió y en la que dejó su impronta como uno de los personajes clave de la vida cultural de Santander durante la segunda mitad del siglo XX. Pedro Casares, portavoz del grupo municipal socialista, partido por el que Arce fue concejal, aseguró que «será recordado siempre en Santander por su contribución a ampliar las fronteras de la cultura en su más amplio concepto». Desde Unate, su presidente Modesto Chato recoród que Arce ha sido desde la creación del Consejo Científico de la entidad miembro como vocal. También fue uno de los impulsores del Premio de poesía Gerardo Diego (ahora vinculado a Cultura), pero fraguado en Unate en 1991 ,y a la creación de la figura del Magister Senior Honoris Causa.

Roberto Orallo también lamentó profundamente la marcha de un «amigo». El artista, que expuso sus obras en Sur en varias ocasiones, reconoció «que fue el mejor galerista que he conocido». La primera vez que mostró sus pinturas en esta sala tenía 24 años, «fui el más joven en exponer ahí». Recuerda a Arce como un hombre con un «gran sentido artístico», «tremendamente serio» y que cuando tenía ganas de conversar, tenía «una palabra de oro».

Otro referente de la creación en Cantabria, José Ramón Sánchez, premio Nacional de Ilustración, definió a Manuel Arce como «una de las personalidades más importantes de Cantabria en los últimos cincuenta años». Ayer recordaba que ya instalado en Madrid, la visita a la Galería Sur era una parada obligatoria en sus vacaciones a Santander. «Y nunca vi una exposición mediocre o mala, todas eran de una gran calidad, lo que le convertía en un lugar muy especial, casi un templo para los que nos dedicamos al arte».

Para el pintor Pedro Calderón, Arce era el «amigo» de su padre, el artista Ramón Calderón, y de sus tíos Fernando y Juan Carlos, pero además era «el genio que introdujo el arte contemporáneo en Cantabria». Calderón recuerda la galería Sur como un núcleo de reunión y «un referente que sirvió de modelo para otras salas. Pues a la estela de Sur que estaba en la calle San José, mi padre y Coco Piris, abrieron en la calle del Medio, Rúa, una pequeña sala lo que convirtió la zona en un eje artístico».

Otro artista, José Cobo Calderón afirma que la Galería Sur, que sin duda, «tiene un lugar destacado en la historia del arte de esta región y a la gente que como yo teníamos inquietudes artísticas nos permitió ver lo que se hacía en otras ciudades. Las primeras exposiciones que he visto en mi vida fueron ahí».

Los recuerdos que Sara Huete conserva de Arce están más relacionados con la literatura que con las obras artísticas. «Yo estudiaba Filosofía en Santiago de Compostela y en verano compraba muchos libros en Sur que no encontraba en otras librerías, recuerdo en concreto un volumen de lógica y otro de los presocráticos. Luego ya le traté en muchas ocasiones, pero la imagen que me queda de él es la del librero serio que junto a su mujer me abrieron los ojos a un apasionante mundo literario».