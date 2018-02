El jazz ameniza el Año Jubilar Lebaniego El grupo iraní, creado en 2006 por Aida Nostrat y Babak Amirmobasher, estará este miércoles en la sala Pereda / DM El concierto tendrá lugar este miércoles en la sala Pereda. El viernes y el sábado acogerá la obra 'Troyanas' de Eurípides | El grupo iraní Manushan Quartet hará un recorrido por la música internacional en el Palacio de Festivales ROSA RUIZ Santander Lunes, 26 febrero 2018, 14:11

El Año Jubilar Lebaniego sigue teniendo como principal escenario al Palacio de Festivales de Cantabria. Hasta ahí llegará este miércoles el grupo Manushan Quartet, una referencia de la música iraní y del jazz más contemporáneo. En la programación de esta semana también se incluye la obra de teatro 'Troyanas', un montaje dirigido por Carme Portaceli y que cuenta con Maggie Civantos, Alba Flores, Gabriela Flores, Nacho Fresneda, Miriam Iscla, Pepa López y Aitana Sánchez-Gijón en el elenco de actores.

La de Manushan Quartet es una propuesta para los amantes del jazz y de los sonidos más internacionales. El grupo está compuesto por Aida Nosrat, violín y voz; Babak Amirmobasher, guitarra; Habib Meftah Boushehri, percusión y voz; y Antonio Licusati, contrabajo. El concierto tendrá lugar en la sala Pereda y dará comienzo a las 20.30 horas.

La banda se formó en Teherán (Irán) en 2006 por los dos primeros, una pareja de músicos y compositores, con trasfondos musicales muy diferentes. Su atracción por el jazz manouche les llevó a descubrir un aspecto desconocido de la música.

A partir de ese momento, pasaron a crear unas composiciones que abarca toda la música que aman, desde el jazz americano y europeo hasta el clásico iraní y europeo, los ritmos españoles y brasileños, las melodías turcas y Bandari, incluso con un toque celta y balcánico, hasta lograr una alquimia musical moderna donde nada se yuxtapone o fuerza.

La música de Manushan fluye y se mezcla en las dosis correctas, con todos sus componentes alcanzando una síntesis profunda y natural.

Su primer álbum, 'Beyond The Vision' (2009), fue lanzado en Europa por The Label Dreyer Gaido y llevó a la banda a actuar en el Morgenland Festival en Alemania en 2011. 'Swing Me to Your Song', su segundo disco, fue grabado en Irán y en Francia en 2013 y se presentó en Estados Unidos en 2014.

Aida Nosrat, violinista y voz, nació en 1983 en Teherán. Ya desde los dos años de edad, demostró su talento musical y, gracias al apoyo de sus padres, comenzó su carrera musical asistiendo a la escuela elemental de música a los siete años. A los quince, eligió el violín como instrumento profesional y entró a formar parte de la Orquesta Sinfónica de Teherán a los diecinueve, integrando la formación desde 1999 a 2006. Se graduó en música en 2001. Más adelante, continuó tocando y trabajando con su marido, Babak Amirmobasher, y, juntos, construyeron su propio estilo de música, formando el grupo Manushan en 2006.

La trayectoria de Babak Amirmobasher es bien similar. Nacido en Teherán en 1972. A los 16 años, empezó a estudiar guitarra clásica de forma autodidacta durante tres años y, más adelante, estudió con Shahin Alavi, quien le enseñó el estilo flamenco a la guitarra. Babak & Shahin & Aida también formaron una banda de música con el nombre de Ea (que es el nombre de la diosa de la música en la era preislámica de Persia). Babak y Aida (Manushan) han encontrado nuevas y excitantes formas de crear música que aporta la belleza estética de la fusión de la música gipsy, manouche y flamenco, basada en los elementos fundamentales de la música persa.

Se acompañan en el escenario por Habib Meftah Boushehri (percusión y voz) y el italiano Antonio Licusati (contrabajo).

La siguiente cita del Año Jubilar en el Palacio será el próximo día 11 de marzo, esta vez con una propuesta para un público más familiar. La obra lleva por título: 'Merlín: La leyenda'. Una historia que gira alrededor de la figura mítica del mago y que está protagonizada por Javier Gurruchaga. Una apuesta contada desde el más puro lenguaje musical y con todos los elementos para que el espectador viva la experiencia como un sueño inolvidable.

Otras propuestas dentro de este mismo ciclo son un espectáculo de danza, por parte de la compañía Rojas & Rodríguez, el miércoles 28 de marzo y un concierto de Gospel Factory. La obra de teatro 'Oh, Cuba' y los conciertos de King´s Consort, Rulo y la Contrabanda y Sor Marie Keirouz son otras actividades que el Año Jubilar llevará al Palacio en los próximos meses.

Teatro este fin de semana

Tras el concierto de jazz, el fin de semana el teatro vuelve a la sala Pereda con la obra 'Troyanas' de Eurípides, en esta ocasión versionada por Alberto Conejero.

En la dirección Carmen Portaceli, que «después de la guerra de Troya o de cualquier otra parece que ya está todo acabado, que la 'gran acción' ha terminado. Pero entonces, como el comercio cuando acaba el horario comercial, empieza la otra acción, la acción de la que no se habla, la que se hace 'por derecho' con los ciudadanos de 'segunda', la que no cuentan en las noticias: el reparto de las mujeres como esclavas 'sexuales', o esclavas de cualquier otro tipo». Así, la obra y mediante el relato de la conquista de Ilión por los aqueos mil años antes de Cristo, se hace eco de la masacre cometida por los atenienses en la isla de Melos, durante la Guerra del Peloponeso, contra una coalición liderada por Esparta. Un conflicto que Eurípides narra desde el punto de vista de las mujeres del bando derrotado.

En la versión que se ofrecerá el viernes y el sábado en el Palacio de Festivales, se ofrece una mirada sobre el alegato antibelicista de Eurípides. «Hécuba, Políxena, Casandra, Andrómaca, Briseida, Helena, esos nombres... u otros nombres cualquiera... a ellas se las rifarán para hacer más daño a los vencidos, para acabar con un país, con una cultura. Taltibio lo recuerda desde hoy, porque jamás lo ha podido olvidar desde que estuvo allí, porque esa 'salvajada' le ha quedado dentro para toda la vida, no lo ha dejado vivir... ni morir. Por eso necesita contárnoslo cada noche, para liberarse de ese recuerdo que lo privó de la humanidad que ha de tener una persona», asegura Carmen Portaceli.

«Hécuba lucha por la dignidad, por la suya y por la de todos... porque cada palabra y cada destino de las mujeres que están esperando qué será de ellas, produce un choque frontal contra la ley, contra la democracia, que es lo que ella defiende defendiendo sus derechos», concluye la directora de la obra.

Y entre los actores que darán vida a la obra nombres como: Maggie Civantos, Alba Flores, Gabriela Flores, Nacho Fresneda, Miriam Iscla, Pepa López y Aitana Sánchez-Gijón.