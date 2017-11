Juan José Padilla anuncia su retirada El torero hará una gira de despedida la próxima temporada REDACCIÓN MADRID Viernes, 24 noviembre 2017, 14:04

Juan José Padilla ha anunciado este viernes su retirada de los ruedos. Se despedirá en 2018, en una temporada de despedida. «Anuncio mi retirada con tanta ilusión como anuncié mis comienzos. Me voy con la emoción y la ilusión de haber conseguido más de los que había soñado», ha expresado en una rueda de prensa que recoge el diario ABC. «Es una decisión fruto de muchas noches de desvelo, pero de buenas sensaciones también», comenta.

Su objetivo es hacer el paseíllo en todas aquellas plazas que le han tributado enorme cariño y «dejado huella» durante su carrera, como Pamplona, Bilbao o Santander. «Será una temporada bonita, sin un número preparado de tardes», dice.

Su comienzo será en la Magdalena de Castellón y su despedida en Zaragoza en la Feria del Pilar. «En esta plaza pudo haber acabado todo y, sin embargo, fue donde todo empezó [refiriéndose a la grave cornada en la cara que sufrió y que a punto estuvo de costarle la vida].

La temporada 2018 es especial, pues celebra sus bodas de plata como matador de toros. «Ha sido una decisión que he tomado yo y solo pido que Dios me ayude a colgar ese vestido de luces para poder dedicarme a otras cosas que también me apasionan». «Cuando volví en Olivenza, tras la cornada de Zaragoza, mi familia siempre me apoyó en todo».