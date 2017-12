Entre Kafka, escritores y payasos La payasa Hula es la protagonista de 'DerreTimos' en Escena Miriñaque. :: dm La programación teatral del Puente de la Constitución en Santander incluye dramas y comedias para todos los públicos LOLA GALLARDO Santander Jueves, 7 diciembre 2017, 07:27

Sueños rotos, reencuentro de hermanos y el universo kafkiano se asoman este Puente de la Constitución a las salas de teatro de Santander, que no se olvidan del público infantil para quien han programado historias para ejercitar los sentidos o un viaje por el universo de los héroes. Una programación variada que incluye dramas y comedias y donde tiene cabida un público de todas las edades.

La programación arranca el viernes con dos montajes para adultos. Sala de Tres, inmersa en los actos de su tercer aniversario, acerca una divertida comedia, 'El escritor y la musa', sobre una actriz, Manuela, que recibe la visita de Alberto, un vendedor de libros. Durante la conversación, Alberto recibe una misteriosa llamada que amenaza su vida. Manuela a pesar de no conocerle de nada le ofrece su casa como escondite. Una convivencia difícil de mantener debido a las extravagancias de Manuela y las intenciones de Alberto. Una comedia sobre el cine y los sueños rotos dirigida por Roberto Martín e interpretada por Alejo Moreno y Patirke Mendiguren. El precio de las entradas es de 14 euros.

También El Principal Santander es madrugador y la programación arranca el viernes. 'Intemperie' es un montaje que se estrenó en el Teatro Kamikaze de Madrid y cuenta con la participación del actor cántabro Juan Trueba, quien protagoniza esta historia junto a la actriz Andrea Trepat. La obra, que volverá el sábado, aborda el reencuentro de dos hermanos que desentierran una historia de falsa felicidad familiar. Una obra escrita por Cristina Redondo e interpretada por Laura Ortega, en la que Nita vuelve a reunirse por primera vez en 13 años con su hermano Jhonny, mientras el resto de la familia está a punto de llegar. Poco a poco irán recordando su infancia marcada por la presencia del tío Lucas, el hombre fuerte de la familia que dirigía los destinos de sus miembros. El padre, boxeador de vocación; la madre, adormecida en su rutina; y los otros que como títeres no supieron mirar lo que estaba pasando entre los hermanos. Solo el tío Lucas, que echó a Nita de casa para protegerla del amor de su hermano. Mientras Jhonny parece que no recuerda nada, o elige no recordar ni siquiera aquello que no estaba bien.

El universo kafkiano se materializa en el Café de las Artes en teatro de objetos con 'La metamorfosis', de la compañía valenciana 'La panda de Yolanda'. Basado en el relato de Kafka 'La metamorfosis', cuenta la historia de Gregor Samsa; una parábola sobre un hombre alienado por el sistema que se convierte en un ¡bicho rato'. Un montaje que conserva el sabor del relato original, ya que fue creado en Praga en el atelier de los Forman Brothers. La obra propone al público que imagine que un día despierta convertido en un horrible y repugnante insecto. Kafka escribió esta parábola de la sociedad deshumanizada en 1912.

Circo y barro

El público infantil podrá elegir este fin de semana entre el circo o ejercitar los sentidos. Escena Miriñaque presenta 'DerreTimos', un cuento sobre la payasa Hula, que recibe una carta de un misterioso personaje que le invita a embarcarse en un viaje en el que ambos podrán convertirse en héroes. El misterioso personaje no tarda en revelar su identidad: es el títere Piojo. Y, antes de que la payasa Hula pueda reponerse, pasa a explicar detalladamente un magnífico plan para poner a salvo recuerdos, vidas, proyectos... El títere Piojo trata de convencer a Hula utilizando artimañas indignas, pero ella le hace comprender que tamaño combate requiere una participación colectiva. Para pasmo del títere Piojo, un numeroso equipo de heterogéneos personajes convocados por la payasa Hula se comprometen a aportar cada uno ese pequeño esfuerzo cotidiano que los convertirá en héroes anónimos. Este montaje de la compañía PTV Clowns está dirigido a un público familiar.

Finalmente, el Café de las Artes presenta la obra de la compañía cántabra Quasar 'De agua y barro', teatro familiar para ejercitar los cinco sentidos en una construcción alegórica del mundo. La compañía Quasar plantea un espacio en blanco donde se irá construyendo alegóricamente el mundo: el color, la tierra, el agua... un ejercicio sensorial para niños y mayores. Un montaje creado y dirigido por Mónica González Megolla, que también protagoniza.