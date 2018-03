«Es una lástima que el arte se aprecie por el dinero y no por la calidad del artista» R. Ruiz El coleccionista francés Eric Licoys impulsa la creación del Museo Pisano en Torrelavega, que en mayo «acercará París a Cantabria» LOLA GALLARDO Santander Domingo, 11 marzo 2018, 11:09

Pasó su infancia rodeado de artistas y arte. Su padre le inyectó en vena el gusto por la pintura –«comenzó a comprar obras de arte después de la Guerra Mundial y cada vez que llegaba con una nueva era un momento de alegría en la familia», recuerda–. El coleccionista francés Eric Licoys creó, con el tiempo, su propia colección. Entre sus pinturas destacan las del torrelaveguense Eduardo Pisano, cincuenta de las cuales ha cedido al Gobierno de Cantabria para crear en Torrelavega el Museo Pisano. «El proyecto surgió para terminar la obra que empezó mi padre coleccionando su obra y permitir ahora a su ciudad natal descubrir una colección única e importante de su obra», explica.

El Museo Pisano, el homenaje de Torrelavega a uno de sus más ilustres artistas, Eduardo Pisano (Torrelavega, 2 de mayo de 1912/París, 18 de abril de 1986), abrirá sus puertas en mayo. Licoys reconoce que la obra del pintor cántabro le atrae «por el color y su pincelada espontánea, así como por la variedad de sus temas que no se pueden separar de su vida como artista». Marinas, payasos, desnudos, flores y naturalezas muertas... Pisano sobresalió por ser un pintor que utilizó el color, la línea, la energía y el drama como señas constitutivas de un estilo profundamente original.

En un principio, el coleccionista francés donará 50 obras, valoradas en más de 150.000 euros, en lo que sería la primera fase de un museo dedicado al polifacético artista. Junto a las obras se instalarán vitrinas donde se colocará documentación del artista y fotos de época. «Será el punto de partida para una relación entre Cantabria y París». Porque el museo nace con la obra de Pisano, pero en el futuro se expondrán también obras de los artistas de la escuela de París que estuvieron con él, como Emilio Grau Sala, De la Serna, Valls...

Licoys ha firmado un acuerdo con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte de Cantabria (SRECD), en el que también se compromete a aportar 38.354 euros para pagar las obras de acondicionamiento de la tercera planta de la Casa de Cultura de Torrelavega, donde se ubicará el museo. El coleccionista consideró siempre que el talento y la creación de Pisano tendrían el mejor reconocimiento con la creación de un museo en su ciudad natal. En el repaso a su colección de arte, reconoce que le gusta la pintura figurativa «de calidad». Sus obras las adquiere en galerías de arte. «Nunca en internet», señala. Y para hacer las compras sólo se fía de su intuición y de sus conocimientos. Explica que su colección es «muy ecléctica porque le interesan obras de distintas épocas». Pisano no es el único pintor cántabro al que admira, también apunta a Pedro Sobrado. Mira hacia atrás y se acuerda de la primera obra que adquirió, un dibujo del pintor francés Paul César Helley (1859-1927), que representaba a una mujer con un elegante sombrero. Y su última compra ha sido una serie de obras que compró en una galería en el sur de Francia del pintor inglés Patrick Shelley (1928-2012). ¿Y su obra más admirada? Es un cuadro de Pisano que representa a una mujer desnuda con flores en las manos, con un paisaje detrás. Se titula ‘La ofrenda’.

Licoys lamenta que en el mundo del arte hoy mande el dinero. «Es el criterio que sistemáticamente decide qué obra es buena o no y la especulación es increíble. Es una lástima que las obras de arte no se aprecien por su valor sentimental y por la calidad del artista, sino por el precio». Si tuviera que hacer un regalo, posiblemente no sería un cuadro, porque entiende que «cada persona tiene sus gustos y es mejor comprar cada uno lo que le interesa y aprecia». Y para terminar la entrevista, ¿qué cuadro le gustaría tener? «Uno de Gérard Garouste (París, 1946), sobre todo alguno de los que pintó de la serie de sueños».