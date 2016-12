"Los niños de la Lomce quieren obtenerlo todo de forma inmediata"

Jorge Díaz (1971) y Javier Ikaz (1978) vuelven a remover los recuerdos de la infancia en ‘Yo fui a EGB 4’ (Plaza y Janés), un libro que presenta hoy, miércoles, en el Ateneo de Santander, a las 19.30 horas. La última entrega de la colección «de momento» reúne conceptos ya en desuso o los principales castigos escolares de la época. Los primeros amores o los platos de cocina más populares. Estos dos bilbaínos publicistas, que empezaron esta aventura con un blog, harán un parón en las publicaciones para seguir trabajando en otras actividades relacionadas con mundo EGB tal y como señala Jorge Díaz, en una entrevista para este periódico.

–Hoy es 28 de diciembre. Las inocentadas son muy de EGB

–Es verdad que el Día de los Inocentes es muy de aquella época. En aquellos años se vendían artículos de lo más variopinto para este día, como un azucarillo que cuando se diluía en el café aparecía una mosca, bombas fétidas, la tinta china falsa o un anillo que al acercarte echaba agua. Los niños nos volvíamos locos con aquello.

‘Efectiviwonder’, ‘digamelón’, ‘estar en los mundo de Yupi’ o ‘tirar de la cadena’»

–¿Qué novedades presenta su cuarta entrega de ‘Yo fui a EGB’.

–En este cuarto volumen completamos los cuatro colores del parchís. El primer libro fue azul, el segundo rojo y el tercero verde. Por este motivo nos parecía que era un buen momento para añadir un desplegable que es un tablero de parchís, en el que las fichas son los componentes del mítico grupo infantil.

–También incluyen un diccionario español-EGB, EGB-español.

–Sí. Los que fuimos a EGB usamos una serie de términos que los más jóvenes no entienden. Expresiones como ‘efectiviwonder’, ‘digamelón’, o ‘estar en los mundos de Yupi’. También hay otras expresiones relacionadas con la tecnología. Por ejemplo ‘rebobinar’. Hoy en día ya nada se rebobina. Y seguimos usando ‘tirar de la cadena’, cuando hace años que se usa un botón.

–En este volumen también recuerdan viejas recetas de cocina.

–Queremos mostrar el contraste entre la cocina de aquellos años y la que hacemos ahora, que parece cocina de autor, con platos súper elaborados tipo Masterchef. Entonces cuando tu madre hacía ensaladilla rusa era una fiesta. De hecho solo se hacía en fechas muy señaladas, como Navidad. También recordamos otros platos que en su día eran de lo más moderno, como el melón con jamón o el coctel de gambas, que era el entrante estrella de las bodas. No olvidamos los postres de la abuela, como las natillas que se servían con una galleta por encima.

La ensaladilla rusa, el melón con jamón o el coctel de gambas eran para los días de fiesta»

–Sigamos repasando el libro. Dedican un apartado a los primeros amores.

–Hablamos de lo inocentes que éramos y lo torpes que estábamos la primera vez que ligábamos. También repasamos las dedicatorias que escribíamos en las carpetas de las chicas y chicos que nos gustaban.

–Recuérdenos alguna de estas frases de carpeta.

– «Si fuera Superman te llevaría volando, pero como no lo soy te jodes y vas andando». ¡Como íbamos a ligar así!

–¿Cómo eran los padres de EGB?

–En este volumen también les dedicamos un capítulo. Se pasaban el día trabajando y apenas tenían tiempo para jugar con nosotros y, sin embargo, ahora te los encuentras en los parques cuidando de sus nietos y haciendo con ellos lo que no pudieron jugar con nosotros.

–A Javier Ikaz y a usted algunos les consideran unos nostálgicos y otros unos frikis. ¿Cómo se definen?

–Ni una cosa ni otra. Nosotros hacemos un repaso de aquella época. La EGB duró 25 años que repasamos porque fue lo que nos tocó vivir, pero no entramos en valoraciones de si aquello fue mejor o peor que lo de ahora, más que nada porque no lo pensamos.

Si yo fuera Superman te llevaría volando, pero como no lo soy te jodes y vas andando»

–¿Cómo se hacen de todo el material que aportan en los libros?

–Nosotros nos dedicamos exclusivamente a ‘Yo fui a EGB’ y, claro, dedicamos muchas horas a investigar. Pero tenemos la suerte de contar con una gran comunidad de seguidores. En facebook estamos a punto de superar el millón doscientos mil de seguidores. Es una comunidad que nos tiene muy presentes y no para de enviarnos fotos y comentarios. De esta manera logramos acceder a un material fotográfico que de otra forma sería impensable y más teniendo en cuenta que en aquella época no se hacían tantas fotos como ahora. La cámara solo se sacaba durante los viajes y los días de fiestas, porque las fotos había que revelarlas y no era barato por cierto.

–¿Cuáles son las principales diferencias entre los niños de EGB y la Lomce?

–La mayor diferencia entre unos y otros tiene que ver con la tecnología. Los de EGB son analógicos pues en aquel momento no había ni teléfonos móviles ni internet y creo que eso cambia todo nuestro comportamiento. Pero luego hay otra diferencia que a mí me parece importante y que tiene que ver con el tema de la espera. Ahora lo queremos todo de forma inmediata. En aquellos años esperábamos para todo. Para ver dibujos había que esperar hasta el sábado o domingo a las tres y media de la tarde, porque sólo había dos canales. Y si queríamos ver una película de vídeo también había que esperar a que alguien la devolviera en el vídeo club porque casi siempre estaba alquilada... Hoy en día todo es inmediato.

Nos encantaban las bombas fétidas, los azucarillos con una mosca o la tinta china falsa»

–¿Borraría alguna cosa de la EGB?

–Muchas. Por ejemplo las inyecciones y los supositorios. Entonces no existía el Dalsy ni el Apiretal y de las cosas más tremendas que recuerda era el día que tenías que ir al practicante. Y también borraría las clases de gimnasia y aquellos aparatos como el potro o el plinto.

–¿La serie ‘Yo fui a EGB’ acaba con este cuarto libro?

–De momento el hipotético ‘EGB 5’ está aparcado. Cada libro nos lleva un año entero de trabajo y eso nos ha impedido desarrollar otros proyectos para ‘Yo fui a EGB’ que nos parecen interesantes.

«Ir al practicante. No había Dalsy todo se arreglaba con supositorios o inyecciones»

–¿Y la tele? El otro día han estrenado un concurso.

–Estaba pensado para un solo programa. Es un especial que hicimos para TNT y no estaba previsto hacer más capítulos. Pero creemos que puede dar juego para hacerlo semanal. Y en ello andamos.