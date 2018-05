Álvarez Junco: «Los nacionalismos se identifican con los mitos» Los catedráticos José Álvarez Junco (i) y Adrian Shubert. / EFE El catedrático emérito de la Complutense y el profesor canadiense Adrian Shubert presentan 'Nueva historia de la España contemporánea (1808-2018)' ÁLVARO SOTO Madrid Viernes, 18 mayo 2018, 02:35

Los historiadores José Álvarez Junco y Adrian Shubert publican 'Nueva historia de la España contemporánea (1808-2018)' (Galaxia Gutenberg), un nuevo volumen que se acerca a los dos últimos siglos desde una perspectiva original. Por un lado, los autores a los que han coordinado Junco y Shubert son extranjeros, se han formado en universidades del exterior o dan clase fuera, lo que les permite escribir «con la distancia necesaria», en palabras de la editora, María Cifuentes. Por otro lado, el libro se estructura en tres bloques, una primera parte hasta la consolidación de la democracia, una segunda con análisis de aspectos específicos y una tercera en la que se incluyen 15 biografías, un género que no ha sido de los más destacados hasta ahora en la historiografía española.

Desde las Cortes de Cádiz hasta el 'procés', el libro pretende explicar los convulsos siglos XIX, XX y XXI de la historia de España. «La historia se identifica con la complejidad mientras que los nacionalismos lo hacen con la simplicidad, los mitos y las historias parciales», afirmó durante la presentación del volumen Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense y autor de obras como 'Mater dolorosa' y 'Dioses útiles. Naciones y nacionalismos'. Shubert, por su parte, es catedrático de Historia en la Universidad de York, en Toronto, y ha publicado 'The Road to Revolution in Spain', 'A Social History of Modern Spain' y 'A las cinco de la tarde. Una historia social del toreo'.

El autor canadiense subraya la necesidad de que la historia separe los mitos de la realidad. Como ejemplo de esta confusión, Shubert recuerda al general Espartero, del que prepara una biografía que se publicará en otoño. «Él nunca dijo aquella frase de que 'habría que bombardear Barcelona cada 50 años'. La bombardeó en 1842, pero fue un político muy querido en Cataluña, y decir que es un ejemplo de maldad española para destruir aquella región no es verdad», expuso.

El autor del capítulo dedicado a los nacionalismos, Xosé M. Núñez Seixas, escribe que la situación en Cataluña podría definirse como un «bloqueo político sin salida». Así lo cree también Álvarez Junco, que opina que la tensión «ha favorecido en el pasado al PP y actualmente a Ciudadanos, y por supuesto, en el bando independentista, a los que traspasan la línea de la legalidad», destaca. Por todo ello, insiste, «es muy difícil que la tensión disminuya».