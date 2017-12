Azzarello: «El cine está ganando por paliza a los cómics» Brian Azzarello. «El salvador más importante de Wonder Woman es Patty Jenkins», asegura el autor JAVIER BRAGADO Madrid Lunes, 4 diciembre 2017, 02:04

Brian Azzarello (Cleveland, 1962) es un autor de ciencia ficción, fantasía, superhéroes y algunas adaptaciones animadas. Siempre trata de acercarse desde su pasión por el género negro a los personajes, a los que le encanta matar cuando ha encariñado al lector de cómics. De su mente surgieron '100 balas', 'Hellblazer', 'Superman: Por el mañana', una brillante temporada de la nueva 'Wonder Woman' -previa a la llegada al cine con la directora Patty Jenkins- y la coautoría de 'Caballero Oscuro III: La raza superior' con su amigo Frank Miller. Referencia en el mundo de la novela gráfica, habla pausado, se detiene a reflexionar cada respuesta y bromea con frecuencia tras firmar numerosos ejemplares en el puesto de ECC en el Heroes Madrid Con. La sorna es un seña de identidad.

-¿Cómo es su proceso de trabajo habitual?

Si empiezo un cómic tengo que saber cuál es el final, qué tipo de cosas van a ocurrir y puedo trabajar con los dibujantes. Una vez que tengo la idea de cómo va todo y ciertas cuestiones de la historia, el cómic sale solo.

-¿Cómo es trabajar con Frank Miller? ¿Es complicado?

Sí, tiene un montón de ideas. Es muy interesante porque trabajamos de manera diferente a la hora de enfocar la escritura. Frank escribe momentos, cosas a lo grande que van a ocurrir y yo tiendo más a trabajar como montando un dominó, preparando la cosas. No es un proceso exacatamente lineal, pero sabiendo que éste es el final y éste es el principio y cómo va a hacer que el dominó baje -hace una onomatopeya simulando la caída de filas de fichas de dominó-. Lo que ocurre cuando trabajar con Frank por primera vez es que te dice que tienes todos esos momentos: "Éste, éste, éste, éste, éste" -hace gestos rápidos con las manos- explicando todas esas cosas y dice "únelos" -ríe-. Me da un puzle. Yo lo que quiero saber es dónde deberían estar las cosas con orden. Dice algo como: "Creo que eres bueno colocando las piezas y vas a poner estas piezas bien para mí y así podremos hacer que la historia funcione".

-Tiene usted una larga lista de colaboraciones en su trabajos.

He tenido mucha suerte porque todo el mundo quiere trabajar conmigo. Eso es bueno porque me mantiene con un empleo -ríe-. Pero tiendo a trabajar con la misma gente, yo repito. Volveré a trabajar con Frank otra vez, he hablado con Jim (Lee), trabajo con Eduardo Risso constantemente, Cliff Chang...

-¿De dónde saca la inspiración para sus historias?

Todo lo que hago mal en mi vida es la mejor respuesta a de dónde saco mi inspiración. Esa es la realidad. Veamos, me arrepiento de escribir sobre eso -ríe-. Las mejores historias son sobre los errores y nadie ha cometido más errores que yo, así que es bueno. Es de donde vienen las historias, es el drama.

Montaje de '100 balas'.

-Todavía mucha gente le pide que firme '100 balas' (publicada originalmente de 1999 a 2009). ¿Qué siente con ese reconocimiento?

Creo que, aunque también me relacionan mucho 'Deathblow', la gente sabe que soy el guionista de 100 balas. Hay gente que piensa que no voy a escribir algo mejor. ¿Por qué no? Francamente, a veces creo que sí, pero está bien. Preferiría estar conectado con algo que creé yo y no con eso de el tío que trabajó en Batman. Espero que las historias se mantengan cuando haya muerto.

-Después de 100 números le tengo que preguntar si hay tanta gente que merece ser asesinado.

Bueno, ahí está la historia, en eso consiste el planteamiento.... Pero sí, hay gente que merece morir.

-¿Es el mundo de hoy tan violento como sus historias?

Leo tres periódicos al día, así que puedo decir que sí.

Portada de 'Wonder Woman: Huesos'. / ECC Ediciones

-¿Es usted el último hombre que salvó a Wonder Woman?

Hay gente que diría que soy el último hombre que destruyó a Wonder Woman, no el salvador -ríe-. No sé, ahora el salvador más importante de Wonder Woman es Patty Jenkins.

-Pero usted hizo una Mujer Maravilla diferente.

Yo cambié un poco a Wonder Woman, pero quizás realmente fue la película. Es bueno. Me siento bien, creo que la película está muy bien, me gusta. La película funcionó bien, hizo mucho dinero -ríe-.

-Quizás sea la mejor película de DC.

Bueno, quizás.

-En Wonder Woman aparece sobre Batman y Superman. ¿Es una metáfora del cambio de poder en el universo de DC?

No -rotundo-. Batman es todavía el más poderoso. Creo que lo que ha ocurrido en los últimos tres años con los cómics y ahora con las películas es que finalmente son una trinidad, algo que no había sido nunca. Ahora una de las cosas que quiero hacer es mostrarla a ella, al mito, de una manera diferente a como se la ha retratado hasta el momento para que se valga por si misma. Sólo necesitaba un empujón.

-Al menos ha cambiado ese mundo en que no había superheroínas fuertes.

Es muy importante y estoy tan concento de que la película saliera tan bien... Mientras iba en coche por Madrid vi 'Liga de la Justicia' anunciada y quien está justo en el medio del cartel de promoción es Wonder Woman. No es Batman, ni está detrás de él esta vez. Es una cuestión importante.

Portada de 'Grandes autores de Batman: Brian Azzarello y Eduardo Risso - Ciudad rota y otras historias'. / ECC

-¿Le parece que Batman es el más humano y menos 'súper' de los superhéroes puesto que no tiene poderes?

Es divertido porque cuando leía Batman muchas veces estaba leyendo tragedias sobre él o con un personaje relacionado. Leía tragedias. Eso es lo que me atrae del personaje poque está varado en mitad del tiempo y nunca ha madurado, todavía está en el callejón. Espera una guerra contra el crimen, pero no puede ganar.

-¿Es lo más interesante para un guionista esa pugna entre lo que le pide el cuerpo a Batman y lo que le limita la razón y sus principios?

Matar a alguien mientras lucha es una línea que no puede cruzar.

-Después de trabajar tanto con el personaje de Batman, ¿aguna vez piensa viendo una película 'ese no es Batman'?

Supongo que sí. En la última película de 'Batman vs Superman', mata a gente. Personalmente, no me encaja. Cruzó la línea. Batman no mata.

-Usted ha trabajado con varios guiones para animación. ¿Fue un cambio difícil?

Fue grande. La diferencia más grande básicamente fue que puedo escribir las líneas, enviar el guion y no lo vuelvo a ver durante mucho tiempo. No tiene que ver con el cómic porque un mes después el tebeo ya lo tengo de vuelta y con lo otro pasa un año.

-¿Compiten cine y cómics actualmente?

No, el cine está ganando por paliza a los cómics.

-¿Cómo se siente cuando ve cómo aprovechan en el cine las tramas de los tebeos?

Está arrasando con todo, pero eso es bueno. 'The Walking Dead' es una excepción, pero hay una oportundiad ahora para los creadores de que sus cómics se adapten a la gran pantalla, independientemente de que luego ellos mismos quieran verse envueltos en la adaptación o no, eso depende de ellos. Personalmente, creo que hay productores y gente en televisión que saben cómo hacer su trabajo y yo no les voy a decir lo que tienen que hacer o no con mis historias, así que por favor, aplicad vuestra experiencia a mi trabajos, yo no me voy a entrometer.

-Así que usted mismo reconoce que mandan.

Sí. Pero tienen que usarlas con sabiduría, tienen que ser listos porque están gastando cientos de miles de dólares en una película y quieren ganar dinero, así que tienen que hacerlo interesante para todos a nivel mundial, porque aparecen por todos lados y todo el mundo las ve,. Tienen que tener cuidado de que la tensión no se pierda, de que las historias no se vuelvan impersonales, porque si no... De hecho, algunas películas se han convertido en simples sesiones de efectos especiales de las que te olvidas totalmente cuando terminas de comerte tus palomitas y sales del cine.

-¿Hay algún cómic que le hubiera gustado escribir?

Creo que hay muchos cómics y no creo que pueda elegir uno... Bueno, quizás 'Los muertos vivientes', porque ahora sería rico -ríe-.

-No cuando empezó a publicarse.

Habría esperado mi turno -sonríe-.