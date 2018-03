Cercas, Muñoz Molina e Ybarra, nominados al premio Man Booker Internacional El galardón premia cada año un libro traducido al inglés y publicado en el Reino Unido EFE Londres Martes, 13 marzo 2018, 19:55

Los escritores españoles Javier Cercas, Antonio Muñoz Molina y Gabriel Ybarra están entre los trece nominados al galardón Man Booker Internacional, que premia cada año un libro traducido al inglés y publicado en el Reino Unido, anunció hoy la organización del certamen.

Cercas concurre con 'El Impostor', traducida al inglés por Frank Wynne bajo el título 'The Impostor'; Muñoz Molina con 'Como la sombra que se va', publicada en el Reino Unido como 'Like a Fading Shadow', con traducción de Camilo Ramirez; e Ybarra con 'El Comensal', cuya versión inglesa, por Natasha Wimmer, está en las librerías como 'The Dinner Guest'.

La argentina Ariana Harwicz, autora de 'Matate, amor' ('Die, My Love', traducida por Sarah Moses y Carolina Orloff), competirá asimismo por un galardón dotado con 50.000 libras (unos 56.000 euros), que se fallará el próximo 22 de mayo.

Todos ellos competirán con otros autores de Francia, Alemania, Corea del Sur, Hungría, Austria, Irak, Polonia y Taiwán.

Los cinco jueces del Man Booker Internacional, un panel presidido por la autora británica de origen polaco Lisa Appignanesi, anunciarán antes de entregar el premio, el próximo 12 de abril, una lista de finalistas aún más reducida, en la que los candidatos se reducirán a seis.

"Juzgar este premio ha sido una aventura estimulante. Hemos viajado a través de países, culturas e imaginaciones para poder llegar, de alguna forma, a una lista que podría haber sido incluso más larga", sostuvo Appignanesi en un comunicado.

Los nominados, "algunos de ellos muy poco conocidos hasta ahora en inglés", aportan una enorme "riqueza de talento y variedad de formas" con sus obras, resaltó la presidenta del jurado.