Cuarenta años en un hotel de California Los cinco integrantes de Los Eagles. / Efe Los Eagles reeditan su mítico un álbum con una edición especial de uno de los discos más vendidos de la historia J. LUIS ALVAREZ Madrid Domingo, 10 diciembre 2017, 07:26

¿Quién no ha pasado unos metafóricos minutos alojado en un hotel de California escuchando música? Los Eagles han conseguido que varias generaciones de todo el planeta hayan disfrutado de uno de los álbumes más vendidos de la historia. Cuarenta años después reeditan 'Hotel California', totalmente remasteriazado y un cd con diez temas en directo grabados en octubre de 1976 durante la gira en el Forum de Los Ángeles.

'Hotel California' es mucho más que un disco. Publicado en Diciembre de 1976, fue número uno en Estados Unidos durante ocho semanas consecutivas, obtuvo dos premios Grammy y vendió 32 millones de copias en todo el mundo. Un trabajo con el que el grupo encontró su estilo mezclando el country-rock con el folk.

Los Eagles nacieron como banda de estudio en 1971, cuando Don Henley y el ya fallecido Glenn Frey fueron contratados por Linda Ronstadt. Al año siguiente la banda integrada por ambos, Randy Meiser, Don Felder, Joe Wash y Timothy B. Schmit publicó su primer trabajo. En el se incluía el tema Take It Easy, tema compuesto por Frey y su amigo Jackson Browne. La carrera que iniciaba la banda era imparable. Y llegó el sexto disco 'Hotel California', que incluyó dos sencillos que se convirtieron en número uno de las listas de éxitos de Billboard Hot 100: 'New Kid in Town', el 26 de febrero de 1977, y 'Hotel California', el 7 de mayo de 1977.

El disco habla de las drogas, la fama, la muerte, el amor imposible y la decadencia de la sociedad estadounidense. Para la portada eligieron la fachada del hotel Beverly Hills de Los Ángeles, lugar de peregrinación de cientos de seguidores de los Eagles.

Hoy, 40 años después, tras separaciones y reencuentros, 'Hotel California' figura entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, y el grupo ocupa el número 75 en la lista de los 100 grandes artistas.

La reedición de 'Hotel California' contiene el sonido original remasterizado y se publica en diferentes formatos, entre ellos una caja con los dos cd y un Blu-ray que contiene el disco en sonido 5.1 y una mezcla estéreo de alta resolución en 192 KHz/24-Bit. Incluye también un libro de 44 páginas, tres pósteres (entre ellos un libro de familia del grupo) y un 'Tour Book' de otras 24 páginas.