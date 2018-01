«Nos definen nuestros secretos, la zona oscura que todos tenemos» DM Con 'La ofrenda', una «fábula oscura, gozosa y sensual», Gustavo Martín Garzo da una vuelta de tuerca al mito de 'La Bella y la Bestia' MIGUEL LORENCI MADRID. Martes, 30 enero 2018, 07:27

«Todas mis novelas son un poco oscuras, como lo son los cuentos de hadas». Lo reconoce Gustavo Martín Garzo (Valladolid, 1948), que en su nueva fábula -'La ofrenda' (Galaxia Gutenberg)-, da una vuelta de tuerca al mito de 'La Bella y la Bestia'. El monstruo es aquí una criatura acuática, un hombre-pez que quedará fascinado por la muchacha a la que ve nadar, Pilar Ayala, la enfermera protagonista, que ha cruzado el mundo huyendo de sí misma para aceptar un trabajo, para cuidar a una anciana en una remota isla al sur de Madagascar y cumplir su destino iluminando las simas de su alma.

Martín Garzo presentará esta novela en Santander el próximo día 13 de febrero (martes), durante un acto organizado por el Aula de Cultura de El Diario Montañés en el salón de actos del Ateneo.

«Es una fábula oscura, gozosa y sensual, llevada al mundo real», explica el autor que se adentra en la «zona oscura» de la protagonista. Ese inasible y recóndito espacio, «el reino oculto que todos los humanos tenemos». El territorio que exploran casi todas la novelas de Martín Garzo, que ahora busca la médula de unos amores tiernos y monstruosos.

«Nos definen nuestros secretos. La literatura es la exploración de esa zona tenebrosa que no conocemos bien, de lo inefable, de lo que no acertamos a verbalizar», asegura. «Un mundo oculto, esa zona maldita que los espejos no pueden reflejar, que encierra nuestros deseos, sueños, pulsiones, lo que quisimos y no pudimos ser y los peligros de nuestra oscura sexualidad», asegura el escritor.

Entrar en lo desconocido

«No quiero que la literatura me cuente lo que ya sé. Debe entrar en lo desconocido, en ese cuarto prohibido de Barbazul, en todos esos cuartos cerrados, y dar respuestas a los sueños, a los deseos y la dudas», plantea. «La escritura es una forma de despertar todo lo que permanece dormido en nosotros», sostiene el autor de 'El lenguaje de las fuentes' -Premio Nacional de Narrativa en 1993 - y 'Las historias de Marta y Fernando' -Premio Nadal en 1999-.

En la misteriosa mansión a la que llega la enfermera, con un inmenso jardín plagado de piscinas, hay algo oculto. Descubrirá que en el agua habita una extraña criatura y comprenderá que la anciana que le ha contratado espera que tras su muerte se quede en la isla para ocuparse de ella. «Es el encuentro de dos soledades, de dos supervivientes incómodos en el mundo y que comparten su desamparo», resume.

Su gran preocupación ha sido «hacer creíble este cuento de monstruos; que la fábula encajara en el mudo real». «Lo esencial de la literatura es lograr la verosimilitud y era difícil hacerlo en un contexto realista» y admite que 'La ofrenda' es una versión de un tema eterno, «sobre la fascinación por un ser que parece monstruoso»».

«Es la historia de una doble fascinación, del hombre-pez por la muchacha y de la chica por la bestia», dice un Martín Garzo, que siempre quiso «saber qué pasa cuando la bestia secuestra a la bella». «Todos somos monstruos. Son una metáfora de nuestro corazón, pleno de deseos incumplidos, deformes, torpes», aduce. A él le interesan los «afligidos y desvalidos, los monstruos que saben renunciar a sus deseos y su fuerza destructora».

'La ofrenda' se inspira en cuatro relatos de Kafka y en dos «perturbadoras» obras de Pascal Quignard -'Vida secreta' y 'Butes'- . Pero sobre todo, en un clásico del cine de serie B, 'La mujer y el monstruo', una olvidada película de Jack Arnold, la misma que ha inspirado a Guillermo del Toro, para su elogiada 'La forma del agua', premiada en Venecia y aspirante al Oscar. Una película que impresionó a Martín Garzo en la infancia «y que desde entonces rondaba mi cabeza».

Para Martín Garzo, el mito de 'La Bella y la Bestia' sigue teniendo intacto su carácter simbólico. Lamenta que los excesos de la corrección política lo etiqueten de machista. «Es un disparate decir, como leí hace poco, que nos han vendido la historia de un maltratador como una historia de amor. Una cosa es lo sociológico y otra lo simbólico», subraya el escritor.