Esperanza después de la guerra El escritor norteamericano Paul Yoon reconstruye la historia de un soldado coreano en la novela 'Cazadores de las nieves' ÁLVARO SOTO Madrid Lunes, 5 febrero 2018, 00:48

El de Corea fue el primer gran enfrentamiento de la Guerra Fría entre las grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que sobre el tablero se disputaron una parte importante del mundo. Pero mientras tanto, sobre el terreno permanecían millones de personas que vieron truncarse sus existencias. En la vida de uno de ellos se centra 'Cazadores de las nieves', la novela del escritor norteamericano Paul Yoon (Nueva York, 1980) que ahora ve la luz en España publicada por la editorial Noctura. 'Cazadores de las nieves' cuenta la historia de Yohan, un antiguo soldado que es rescatado tras un bombardeo de forma milagrosa. «Le sacudieron la nariz con la culata de un rifle, dando por hecho que si estaba vivo, reaccionaría. El sonido de hueso roto cruzando el aire y el grito de Yohan», escribe Yoon sobre este rescate.

Posteriormente, Yohan se rehabilita en un campo de prisioneros y más tarde decide emprender una nueva vida en Brasil, donde pasará a trabajar en la sastrería de un japonés, Kiyoshi, y se encontrará con dos niños sin hogar, Santi y Bia, con los que irá abandonando su vida solitaria, en una historia de redención y esperanza.

'Cazadores de las nieves', publicada en Estados Unidos en 2013, fue la primera novela de Paul Yoon, que hasta entonces había escrito un libro de relatos, 'Once the Shore' (2009). Su segunda novela, 'The Mountain', publicada en 2017, ganó el premio New York Public Library Young Lions y quedó finalista del galardón que otorgan los libreros independientes de Estados Unidos a la mejor obra de ficción.