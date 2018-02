Javier Moro gana el Primavera de Novela con 'Mi pecado' El escritor se adentra en la vida de los españoles en el cosmopolita Hollywood de los años 30 ÁLVARO SOTO Madrid Viernes, 23 febrero 2018, 13:29

El escritor Javier Moro (Madrid, 1955) ha ganado el Premio Primavera de Novela con 'Mi pecado', una incursión en el bullicioso y cosmopolita Hollywood de los años 30 de la mano de la actriz Conchita Montenegro, avanzadilla de una comunidad española de artistas que participó en los años dorados de la industria y ayudó a convertir el cine el un espectáculo de masas.

Fiel a su estilo, Moro explica que la novela está basada en hechos reales. "Tampoco hacía falta echar a volar la imaginación. Si lo hubiera hecho, nadie se habría creído la novela", cuenta. Montenegro desembarca en Hollywood para protagonizar la "doble versión" de las películas norteamericanas en la época anterior al doblaje, esto es, cintas dirigidas al mercado global en las que actuaban intérpretes extranjeros (polacos, italianos, franceses...) y que se rodaban en los mismos escenarios después de los largometrajes originales.

Gracias a su "gracia, talento y una belleza especial", dice Moro, Conchita Montenegro se convierte en una estrella de la gran pantalla en un momento en que con la llegada de toda esa sangre internacional, "Hollywood deja de ser un poblachón del Oeste americano y se transforma en una ciudad cosmopolita", agrega el autor, que conoce bien la ciudad californiana, donde residió cinco años.

En ese ambiente, Montenegro coincide con algunos de los cineastas españoles más brillantes, que habían emigrado a la meca del cine en busca de fortuna. Allí se encuentra con Edgar Neville, Luis Buñuel, María Fernanda Ladrón de Guevara o Jardiel Poncela, cada uno de ellos, dice Moro, capaz de protagonizar una novela por sí mismo.

"Neville era un diplomático del más alto nivel que convenció al poderoso periodista William Randolph Hearst para que apoyara a la República. Jardiel Poncela dejó frases para la posteridad: 'En Hollywood, o te tumbas en la arena viendo las estrellas o te tumbas en una estrella viendo la arena'. María Fernanda Ladrón de Guevara se gastó 5.000 dólares en alcohol (cuando estaba prohibido) para invitar a una fiesta a los americanos más poderosos y solo fueron los latinos. Y a Buñuel, que estuvo un año y ni hizo ninguna película, le recuerdan por haber roto un árbol de Navidad en casa de Charles Chaplin porque decía que él rechazaba todos los símbolos", asegura Javier Moro.

Estos personajes no solo se limitaron al mundo de la interpretación, sino que también jugaron su papel en el contexto político del momento, primero en la República española y más tarde, en la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, todas estas apasionantes vidas no han encontrado a nadie que las cuente o, por lo menos, no han hallado todo el espacio que merecerían.

"Desgraciadamente, en España no nos interesan", destaca Moro, que conoció la historia de Conchita Montenegro a través de otros dos escritores, José Rey Ximena y Cristina Morató, y que se puso con ella tras culminar sus proyectos sobre la India y Brasil. Indagó en documentos no demasiado conocidos y volvió a recuperar los contactos que hizo durante su etapa hollywoodense.

Moro, que fue coproductor y guionista de las películas 'Valentina' y 'Crónica del alba', también colaboró con el director Ridley Scott. Entre sus novelas destacan 'Senderos de libertad', 'El pie de Jaipur', 'Las montañas de Buda', 'Era medianoche en Bhopal' (en colaboración con Dominique Lapierre), 'Pasión india', 'El sari rojo' y 'A flor de piel'. En 2011 obtuvo el Premio Planeta por 'El imperio eres tú'.

El jurado del Premio Primavera estuvo presidido por Carme Riera y compuesto por Antonio Soler, Ramón Pernas, Fernando Rodríguez Lafuente y Ana Rosa Semprún. "Estamos ante una gran novlea que nos adentra en un viaje a través del tiempo que va desde el paraíso (Hollywood de los años 30), llega al infierno (la Guerra Civil española) y termina en el purgatorio (la larga noche del franquismo)", afirma el acta del jurado.