'Por Liébana... con Jean-Michel Jarre' se estrena hoy en la sala Los Ángeles Imagen de una de las secuencias del concierto de Jarre celebrado el pasado año con motivo del Año Jubilar Lebaniego. / L. Lostal El director Luisma Lostal firma este concierto-documental, a modo de crónica audiovisual, sobre el paso por Cantabria del músico durante el pasado año GUILLERMO BALBONA SANTANDER. Lunes, 26 marzo 2018, 08:27

Confiesa el autor de este trabajo documental cómo descubrió un sonido y a un músico que varias décadas después iba a forma parte de su mirada profesional: «Era el año 1976, en plena adolescencia, y una noche a punto de acostarme cuando en la radio pusieron una melodía instrumental hipnótica y vanguardista... me cautivó... se llamaba 'Oxygene 4' y el compositor era un joven músico francés llamado Jean-Michel Jarre cuyo padre era el aclamado Maurice Jarre, autor de grandes bandas sonoras para el cine ( 'Lawrence de Arabia', 'Doctor Zhivago', 'La hija de Ryan',...). Desde ese día quedé cautivado por Jean-Michel y por la música electrónica en su vertiente más planeadora (Tangerine Dream, Klaus Schulze, Popol Vuh, Vangelis, Kraftwerk, Kitaro, Neuronium,...) que me trasladaba a otros mundos. Una música emotiva, sensorial y espiritual que trascendía la cotidianidad para transportarte a otros lugares del Cosmos y el infinito».

Entre los meses de marzo y abril de 2017 el compositor francés Jean-Michel Jarre, uno de los padres y pioneros de la música electrónica, visitó el municipio español de Potes con motivo de los actos celebrados dentro del Año Jubilar Lebaniego y culminarlo con 'The Connection Concert' en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana ante 6.000 afortunados el 29 de abril. El director y realizador cinematográfico Luisma Lostal cuenta en su documento audiovisual «la historia de esos increíbles días». Hoy la sala santanderina Los Ángeles acoge el estreno del largometraje 'Por Liébana... con Jean-Michel Jarre', de Lostal. Tras la proyección está prevista una charla-coloquio con el director.

Su origen reside en el anuncio a mediados de 2016 de que el genio de la música electrónica, uno de sus pioneros, visitaría Santo Toribio de Liébana para ofrecer su 'The Connection Concert' como acto de apertura del Año Jubilar Lebaniego: «No me lo pude creer... ¡tenía que conocerle e inmortalizar el evento para la posterioridad! ¡qué buenas vibraciones me ha hecho experimentar la música de este genio de la electrónica!», asegura Lostal. Tras conectar con la Sociedad Año Jubilar Lebaniego «para que me acreditara y poder grabar en formato 4K parte del concierto del Monasterio de Santo Toribio de Liébana, así como acompañar al músico francés en todas las actividades de promoción del evento un mes antes del concierto -rueda de prensa, visita a la Torre del Infantado y su museo, su encuentro con el 'Lignum Crucis' en el Monasterio de Santo Toribio...- descubrí también, un cercano Jean-Michel con todo el mundo, afable, colaborador y natural. Una bellísima persona por el que parece no pasar los años».

'Por Liébana... con Jean-Michel Jarre', el concierto-documental, es la crónica audiovisual de «todo lo que vivimos esos increíbles días tanto a nivel espectáculo (The Connection Concert), como a nivel más intimo (su visita a lugares históricos de la cristiandad), así como la parte organizacional del evento (la rueda de prensa) y a nivel emotivo (mi experiencia personal como director de la película y fan incondicional)». El realizador define que con su filme ha pretendido «transmitir al espectador las mismas sensaciones y emociones que experimenté junto a los seis mil afortunados que pudimos asistir en directo al The Connection Concert el pasado 29 de Abril de 2017. ¡Un acontecimiento histórico a recordar de gran importancia para Cantabria y Liébana en particular! Espero haberlo conseguido».